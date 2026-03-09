Numit în martie 2023, Elias Charalambous a devenit cel mai longeviv antrenor sub comanda lui Gigi Becali. Cu tehnicianul cipriot la cârmă, FCSB a cucerit două titluri în Superliga, două Supercupe ale României și a avut performanțe notabile în Europa League - optimi de Europa League în sezonul trecut și fază principală în actuala stagiune.

Mesajul lui Elias Charalambous la plecarea de la FCSB

Aventura lui Charalambous s-a încheiat însă la finalul acestui sezon regulat. Eliminată din Europa League și din Cupa României, FCSB nu s-a calificat nici măcar în play-off-ul Superligii, iar cipriotul a demisionat.

FCSB a anunțat că s-a despărțit atât de Elias Charalambous, cât și de secundul Mihai Pintilii. Cipriotul a postat un mesaj pe rețelele sociale la plecare.

"Încheierea acestei perioade foarte speciale din viața mea este un moment emoționant pentru mine. Timp de trei ani am făcut parte dintr-un grup extraordinar, care a obținut rezultat excelente și a adus bucurie și mândrie pentru milioane de oameni din România.

Vreau să le mulțumesc tuturor celor de la FCSB, începând cu patronul, MM, Vali Argăseală, conducerii, staff-ului, tuturor jucătorilor și în special fabuloșilor noștri suporteri care m-au ajutat să mă dezvolt ca antrenor.

Părăsesc fericit acest club uriaș, conștient fiind că am scris istorie în ultimii trei ani. Voi rămâne un mare suporter al acestei echipe. Baftă și să ne revedem curând!", a transmis Elias Charalambous.

Elias Charalambous va fi înlocuit la FCSB de Mirel Rădoi. Gigi Becali a anunțat că a ajuns la un acord cu fostul tehnician al Universității Craiova pentru o colaborare până la finalul sezonului, cel puțin.