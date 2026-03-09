Cine ar fi zis că Mirel Rădoi (44 de ani), care lăsat Universitatea Craiova baltă la începutul unui sezon promițător, își va face revenirea, în antrenorat, la... FCSB!

Faptul că Mirel, un tip de nota 10, cu principii sănătoase, dar cu toleranță zero pentru multe chestiuni care pot fi rezolvate cu diplomație, a ales să revină la FCSB e o surpriză imensă. Pentru că aici există un patron, care a instaurat următoarea politică, la clubul său: FCSB înseamnă Faci Ce Spune Becali.

„Credea că eu sunt vinovat că el n-are rezultate“

În ciuda insistențelor latifundiarului, cum că își va schimba radical abordarea, în parteneriatul pe care tocmia l-a refăcut cu finul său, șansele ca acest lucru să se întâmple țin de domeniul SF-ului. De aici, și concluzia trasă de Sport.ro pe baza unor argumente solide: revenirea lui Mirel Rădoi, la FCSB, e sortită eșecului.

Până să vedem cum se va descurca fostul selecționer, în al doilea său mandat la FCSB, Gigi Becali a apucat să zică motivul din spatele „rupturii“ din 2015. Atunci, Rădoi a rezistat doar cinci luni la echipă și a plecat după ce s-a certat cu finul său.

„Eu cu Mirel am stat așa departe, că au fost atunci discuțiile alea când a plecat el. Se supărase el aiurea, așa, că vezi-Doamne eu eram vinovatul că nu avea rezultate. Dar Mirel e un om prea cuminte. Nu m-a rugat nimic (n.r. – pentru a reveni acum). Ce, el nu știe? Eu cu Mirel mă înțeleg din trei cuvinte: el știe că eu știu, eu știu că știe el“, a spus Becali, la Fanatik, lăsând de înțeles că, de această dată, colaborarea cu Mirel va fi una de succes.