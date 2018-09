OUT DE LA FCSB! Becali a anuntat prima plecare sigura dupa infrangerea cu Rapid Viena: "O sa stea in tribune!" Primul transfer anuntat pentru iarna

Gigi Becali a anuntat astazi ca a pus stop achizitiilor pana la pauza din iarna.

Kamer Qaka pleaca de la FCSB! Gigi Becali a confirmat astazi dupa ce a fost prezent in cantonamentul echipei ca jucatorul albanez de 23 de ani nu va mai ramane in lotul vicecampioanei! Becali vrea sa-l dea inapoi la Poli Iasi si cere 150.000 de euro.

"O sa stea in tribuna daca nu vrea sa mearga la Iasi" a spus Becali despre situatia lui Qaka. Acesta a evoluat doar 259 de minute pentru FCSB in Liga 1 in acest sezon. Mijlocul echipei a fost intarit odata cu aducerea lui Zlatinski. Becali a spus stop achizitii!

"Nu mai aduc pe nimeni acum. Daca nu confirma Zlatinski, aduc un mijlocas la inchidere in iarna" a mai spus Becali.