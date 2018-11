Hagi nu s-a putut abtine: "sageti" catre Becali si Dica din cauza lui Coman! "Poate antrenez eu altfel! De ce nu e titular la FCSB?"

Gica Hagi a trimis "sageti" catre Dica si Gigi Becali.

Florinel Coman este al doilea cel mai bun marcator al celor de la FCSB dupa Gnohere, insa nu este titular in echipa lui Dica. Hagi nu intelege de ce fostului sau jucator nu i se acorda mai multe sanse.

"Coman dribla mai bine la mine. Poate antrenez eu in alt mod. Nu am de unde sa stiu. Sau ii ceream eu mai mult, eram mai exigent. Dar Coman a jucat bine si la FCSB. El are cele mai multe goluri la FCSB (după Gnohere) si e rezerva. Si nu e normal. Nu stiu de ce e rezerva. Nu as vrea sa intru iar in speculatii. Vorbim de jucatori de atac. Are cele mai multe goluri? Si atunci de ce nu e titular? Nu e in forma? Cum poti sa dai goluri daca nu esti in forma?", a declarat Gica Hagi pentru TelekomSport.

Florinel Coman a marcat 6 goluri in acest sezon, in timp ce Gnohere a reusit sa inscrie de 10 ori.