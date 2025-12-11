Federația Română de Fotbal (FRF) a nominalizat 8 reușite pentru premiul „Golul anului 2025”, marcat la echipele naționale ale României.

8 reușite se luptă pentru „Golul anului 2025”

Cele 8 goluri nominalizate sunt următoarele:

Louis Munteanu - România U21 – Spania U21 1-2

- România U21 – Spania U21 1-2 Mihnea Rădulescu - România U20 – Turcia U20 3-1

- România U20 – Turcia U20 3-1 Dennis Man - România - Cipru 2-0

Remus Guțea - România U19 – Danemarca U19 3-0

- România U19 – Danemarca U19 3-0 Florentina Olar - România – Bosnia 2-0

- România – Bosnia 2-0 Virgil Ghiță - România – Austria 1-0

Troy Tomșa - România U19 – Andorra U19 4-1

- România U19 – Andorra U19 4-1 Alin Ficău - România U15 – Moldova U15 4-1

Se poate vota până miercuri, 17 decembrie, ora 23:59

Fanii naționalei au la dispoziție posibilitatea de a vota „Golul anului 2025” în aplicația „Tricolorii”, disponibilă gratuit în App Store și Google Play. Termenul-limită pentru vot este miercuri, 17 decembrie, ora 23:59.

La finalul concursului, toți suporterii care au votat vor intra într-o tragere la sorți pentru următoarele premii: 5 tricouri oficiale de joc și 5 mingi de joc Joma.

Câștigătorii vor fi anunțați joi, 18 decembrie, în aplicație. Un suporter poate obține cel mult un premiu din cele 10 disponibile, informează FRF.ro.

