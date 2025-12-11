Federația Română de Fotbal (FRF) a nominalizat 8 reușite pentru premiul „Golul anului 2025”, marcat la echipele naționale ale României.
8 reușite se luptă pentru „Golul anului 2025”
Cele 8 goluri nominalizate sunt următoarele:
- Louis Munteanu - România U21 – Spania U21 1-2
- Mihnea Rădulescu - România U20 – Turcia U20 3-1
- Dennis Man - România - Cipru 2-0
- Remus Guțea - România U19 – Danemarca U19 3-0
- Florentina Olar - România – Bosnia 2-0
- Virgil Ghiță - România – Austria 1-0
- Troy Tomșa - România U19 – Andorra U19 4-1
- Alin Ficău - România U15 – Moldova U15 4-1
Se poate vota până miercuri, 17 decembrie, ora 23:59
Fanii naționalei au la dispoziție posibilitatea de a vota „Golul anului 2025” în aplicația „Tricolorii”, disponibilă gratuit în App Store și Google Play. Termenul-limită pentru vot este miercuri, 17 decembrie, ora 23:59.
La finalul concursului, toți suporterii care au votat vor intra într-o tragere la sorți pentru următoarele premii: 5 tricouri oficiale de joc și 5 mingi de joc Joma.
Câștigătorii vor fi anunțați joi, 18 decembrie, în aplicație. Un suporter poate obține cel mult un premiu din cele 10 disponibile, informează FRF.ro.