"M-am intalnit cu Papa de la Roma si m-a intrebat daca vreau sa-mi binecuvanteze piciorul stang". Raspunsul fabulos pe care Stoichkov i l-a dat Papei

Hristo Stoichkov (52 de ani), cel mai mare atacant din istoria Bulgariei, fost Balon de Aur, si-a lansat cartea autobiografica - Stoickhov: Povestea.

Fostul star al Barcelonei, semifinalist al Campionatului Mondial din 1994, an in care a castigat si Gheata de Aur a turneului final din Statele Unite ale Americii, povesteste in cartea sa cateva episoade cu adevarat amuzante, caracteristice lui.

Unul dintre cele mai haioase episoade povestite de Hristo Stoichkov s-a petrecut in momentul in care fotbalistul s-a intalnit cu Papa Ioan Paul al II-lea, in anii '90.

Stoichkov povesteste ca a fost intrebat de Papa Ioan Paul daca vrea sa ii binecuvanteze piciorul stang. Raspunsul bulgarului l-a facut pana si pe Papa sa rada.

"Papa m-a intrebat: <Vrei sa iti binecuvantez piciorul stang?>. I-am spus ca nu e nevoie, ca seful lui s-a ocupat deja de asta", spune Stoichkov.