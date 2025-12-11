În a patra zi de Crăciun, de la ora 18:00, Aryna Sabalenka, număr 1 WTA, va primi, în Dubai, replica tenismenului australian, Nicholas Kyrgios, în episodul IV al „Bătăliei Sexelor.”

Evenimentul care nu a mai avut loc din 1992 va fi organizat în Dubai, în 28 decembrie, iar sportiva din Belarus este convinsă că va obține victoria, la fel cum a făcut-o Billie Jean King, în 1973.

Aryna Sabalenka anunță victoria în meciul cu Nick Kyrgios, cu două săptămâni înainte

În emisiunea „The Tonight Show” cu Jimmy Fallon, Aryna Sabalenka a declarat că Nick Kyrgios trece printr-o perioadă stresantă, în pregătirea acestui meci.

Bielorusa s-a arătat convinsă că meciul va aduce un tenis de calitate ridicată și că, la final, australianul va fi nevoit să se acomodeze cu gustul înfrângerii.

„Pot doar să câștig acest meci, abia aștept!”

„Îmi plac provocările, iar un meci împotriva unui bărbat e o provocare uriașă. Nick și cu mine ducem tenisul la nivelul următor.



Expunerea pe care o are acest eveniment e deja incredibilă. Mulți oameni ne vor urmări. E un moment istoric, dar îl creăm pentru distracție, pentru a ajuta tenisul să crească.



Va fi un meci de înaltă calitate și îl voi bate, 100%. Nu aveți idee cât de stresat e. Pot doar să câștig acest meci, abia aștept,” a anunțat Aryna Sabalenka.

