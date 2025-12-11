GALERIE FOTO „Să vedeți cât de stresat e!” Aryna Sabalenka știe că îl va bate pe Nick Kyrgios, în „Bătălia Sexelor”, transmisă exclusiv de VOYO

&bdquo;Să vedeți c&acirc;t de stresat e!&rdquo; Aryna Sabalenka știe că &icirc;l va bate pe Nick Kyrgios, &icirc;n &bdquo;Bătălia Sexelor&rdquo;, transmisă exclusiv de VOYO Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

„Bătălia Sexelor”, Aryna Sabalenka - Nick Kyrgios va fi transmisă în exclusivitate de VOYO.

TAGS:
Aryna SabalenkaNick KyrgiosTenisBătălia sexelor
Din articol

În a patra zi de Crăciun, de la ora 18:00, Aryna Sabalenka, număr 1 WTA, va primi, în Dubai, replica tenismenului australian, Nicholas Kyrgios, în episodul IV al „Bătăliei Sexelor.”

Evenimentul care nu a mai avut loc din 1992 va fi organizat în Dubai, în 28 decembrie, iar sportiva din Belarus este convinsă că va obține victoria, la fel cum a făcut-o Billie Jean King, în 1973.

Aryna Sabalenka anunță victoria în meciul cu Nick Kyrgios, cu două săptămâni înainte

În emisiunea „The Tonight Show” cu Jimmy Fallon, Aryna Sabalenka a declarat că Nick Kyrgios trece printr-o perioadă stresantă, în pregătirea acestui meci.

Bielorusa s-a arătat convinsă că meciul va aduce un tenis de calitate ridicată și că, la final, australianul va fi nevoit să se acomodeze cu gustul înfrângerii.

„Pot doar să câștig acest meci, abia aștept!”

„Îmi plac provocările, iar un meci împotriva unui bărbat e o provocare uriașă. Nick și cu mine ducem tenisul la nivelul următor.

Expunerea pe care o are acest eveniment e deja incredibilă. Mulți oameni ne vor urmări. E un moment istoric, dar îl creăm pentru distracție, pentru a ajuta tenisul să crească.

Va fi un meci de înaltă calitate și îl voi bate, 100%. Nu aveți idee cât de stresat e. Pot doar să câștig acest meci, abia aștept,” a anunțat Aryna Sabalenka.

Aryna Sabalenka

  • Aryna sabalenka blr uso 25
×
Aryna Sabalenka / Foto - Getty Images
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
„Lady in Red” Aryna Sabalenka, apariție răvășitoare la ședința foto organizată în cinstea campioanei US Open
„Lady in Red” Aryna Sabalenka, apariție răvășitoare la ședința foto organizată în cinstea campioanei US Open
ÎNAPOI LA ARTICOL

Rezultatele înregistrate în „bătăliile sexelor”

În mai 1973, Bobby Riggs a învins-o cu 6-2, 6-1 pe Margaret Court și a avut încredere totală în abilitatea sa de a replica performanța în fața adversarei Billie Jean King, trei luni mai târziu.

Doar că Billie Jean King s-a impus în minimum de seturi, 6-4, 6-3, 6-3, luând marele premiu de $100,000 pus în jocul cu o audiență globală de 90 de milioane de telespectatori.

Aproape două decenii mai târziu, în 1992, Jimmy Connors a fost mai bun decât Martina Navratilova, într-un duel încheiat 7-5, 6-2.

Nick Kyrgios

  • Nick kyrgios miami 2025 hard rock
×
Nick Kyrgios, pus la punct de o rivală a Simonei Halep după ce australianul și-a bătut joc de Sinner și Kalinskaya
Nick Kyrgios, pus la punct de o rivală a Simonei Halep după ce australianul și-a bătut joc de Sinner și Kalinskaya
Nick Kyrgios, pus la punct de o rivală a Simonei Halep după ce australianul și-a bătut joc de Sinner și Kalinskaya
Nick Kyrgios, pus la punct de o rivală a Simonei Halep după ce australianul și-a bătut joc de Sinner și Kalinskaya
Nick Kyrgios, pus la punct de o rivală a Simonei Halep după ce australianul și-a bătut joc de Sinner și Kalinskaya
Nick Kyrgios, pus la punct de o rivală a Simonei Halep după ce australianul și-a bătut joc de Sinner și Kalinskaya
Nick Kyrgios, pus la punct de o rivală a Simonei Halep după ce australianul și-a bătut joc de Sinner și Kalinskaya
Nick Kyrgios, pus la punct de o rivală a Simonei Halep după ce australianul și-a bătut joc de Sinner și Kalinskaya
Nick Kyrgios, pus la punct de o rivală a Simonei Halep după ce australianul și-a bătut joc de Sinner și Kalinskaya
Nick Kyrgios, pus la punct de o rivală a Simonei Halep după ce australianul și-a bătut joc de Sinner și Kalinskaya
Nick Kyrgios, pus la punct de o rivală a Simonei Halep după ce australianul și-a bătut joc de Sinner și Kalinskaya
Nick Kyrgios, pus la punct de o rivală a Simonei Halep după ce australianul și-a bătut joc de Sinner și Kalinskaya
Nick Kyrgios, pus la punct de o rivală a Simonei Halep după ce australianul și-a bătut joc de Sinner și Kalinskaya
Nick Kyrgios, pus la punct de o rivală a Simonei Halep după ce australianul și-a bătut joc de Sinner și Kalinskaya
Nick Kyrgios, pus la punct de o rivală a Simonei Halep după ce australianul și-a bătut joc de Sinner și Kalinskaya
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Președinta CAB, despre criza magistraților: „Tribunale precum Teleorman și Călărași nu răspund nevoilor de viață socială”
Președinta CAB, despre criza magistraților: &bdquo;Tribunale precum Teleorman și Călărași nu răspund nevoilor de viață socială&rdquo;
ULTIMELE STIRI
Scandal la CFR Cluj! Iuliu Mureșan a intervenit: &bdquo;&Icirc;și &icirc;nchide singur ușa &icirc;n nas&rdquo;
Scandal la CFR Cluj! Iuliu Mureșan a intervenit: „Își închide singur ușa în nas”
Olandezii au văzut bizareria de la FCSB! Au citat fotbalistul care a intrat &icirc;n conflict cu Gigi Becali: &rdquo;Ani la r&acirc;nd am crezut că e o ne&icirc;nțelegere!&rdquo;
Olandezii au văzut bizareria de la FCSB! Au citat fotbalistul care a intrat în conflict cu Gigi Becali: ”Ani la rând am crezut că e o neînțelegere!”
8 reușite se bat pentru premiul &bdquo;Golul anului 2025&rdquo;! Tot ce trebuie să faci ca să votezi
8 reușite se bat pentru premiul „Golul anului 2025”! Tot ce trebuie să faci ca să votezi
Echipa din Superligă a dat lovitura! Transfer de 500.000 de euro
Echipa din Superligă a dat lovitura! Transfer de 500.000 de euro
Imagini spectaculoase cu noul stadion Dinamo
Imagini spectaculoase cu noul stadion Dinamo
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Andrei Rațiu, OUT de la antrenamentele lui Rayo Vallecano! Anunțul spaniolilor

Andrei Rațiu, OUT de la antrenamentele lui Rayo Vallecano! Anunțul spaniolilor

FCSB, cu cuțitul la os: prinde contur cel mai negru coșmar al lui Becali!

FCSB, cu cuțitul la os: prinde contur cel mai negru coșmar al lui Becali!

Primele două echipe eliminate din Liga Campionilor

Primele două echipe eliminate din Liga Campionilor

Real Madrid a luat decizia &icirc;n cazul lui Xabi Alonso după eșecul cu Manchester City

Real Madrid a luat decizia în cazul lui Xabi Alonso după eșecul cu Manchester City

9.000.000&euro; pentru Dinamo: &rdquo;&Icirc;ncep să dea roade&rdquo;

9.000.000€ pentru Dinamo: ”Încep să dea roade”

Se face transferul dorit de Gigi Becali? MM Stoica a fost clar: &bdquo;Am avut permisiunea&rdquo;

Se face transferul dorit de Gigi Becali? MM Stoica a fost clar: „Am avut permisiunea”



Recomandarile redactiei
Olandezii au văzut bizareria de la FCSB! Au citat fotbalistul care a intrat &icirc;n conflict cu Gigi Becali: &rdquo;Ani la r&acirc;nd am crezut că e o ne&icirc;nțelegere!&rdquo;
Olandezii au văzut bizareria de la FCSB! Au citat fotbalistul care a intrat în conflict cu Gigi Becali: ”Ani la rând am crezut că e o neînțelegere!”
Scandal la CFR Cluj! Iuliu Mureșan a intervenit: &bdquo;&Icirc;și &icirc;nchide singur ușa &icirc;n nas&rdquo;
Scandal la CFR Cluj! Iuliu Mureșan a intervenit: „Își închide singur ușa în nas”
Echipa din Superligă a dat lovitura! Transfer de 500.000 de euro
Echipa din Superligă a dat lovitura! Transfer de 500.000 de euro
Imagini spectaculoase cu noul stadion Dinamo
Imagini spectaculoase cu noul stadion Dinamo
8 reușite se bat pentru premiul &bdquo;Golul anului 2025&rdquo;! Tot ce trebuie să faci ca să votezi
8 reușite se bat pentru premiul „Golul anului 2025”! Tot ce trebuie să faci ca să votezi
Alte subiecte de interes
Veste majoră &icirc;n prima zi la Wimbledon! Numărul 3 mondial s-a retras din turneu, acuz&acirc;nd o accidentare
Veste majoră în prima zi la Wimbledon! Numărul 3 mondial s-a retras din turneu, acuzând o accidentare
După moartea fostului iubit, Sabalenka suferă multiple alte drame. Ce i s-a &icirc;nt&acirc;mplat acum bielorusei
După moartea fostului iubit, Sabalenka suferă multiple alte drame. Ce i s-a întâmplat acum bielorusei
Reacție dură din partea lui Nick Kyrgios, după ce Jannik Sinner a fost iertat pentru dopaj
Reacție dură din partea lui Nick Kyrgios, după ce Jannik Sinner a fost iertat pentru dopaj
&bdquo;Oribil!&rdquo; Nick Kyrgios, reacție furibundă la faza momentului &icirc;n tenisul mondial
„Oribil!” Nick Kyrgios, reacție furibundă la faza momentului în tenisul mondial
Nu-și fac treaba prea bine! Noul star danez al tenisului, pregătit de Mouratoglou, neagă informațiile apărute pe X
"Nu-și fac treaba prea bine!" Noul star danez al tenisului, pregătit de Mouratoglou, neagă informațiile apărute pe X
Stefanos Tsitsipas și-a demis tatăl! Cum au ajuns să se mai &icirc;nțeleagă
Stefanos Tsitsipas și-a demis tatăl! Cum au ajuns să se mai înțeleagă
CITESTE SI
Ilie Bolojan: Nu mai putem să susţinem pensionari la 48, 50, 52 de ani. Trebuie ridicată v&acirc;rsta de pensionare peste tot

stirileprotv Ilie Bolojan: Nu mai putem să susţinem pensionari la 48, 50, 52 de ani. Trebuie ridicată vârsta de pensionare peste tot

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Președinta CAB, despre criza magistraților: &bdquo;Tribunale precum Teleorman și Călărași nu răspund nevoilor de viață socială&rdquo;

stirileprotv Președinta CAB, despre criza magistraților: „Tribunale precum Teleorman și Călărași nu răspund nevoilor de viață socială”

De ce Trump poartă un război cultural &icirc;mpotriva Europei. Răspunsul tranșant al unui expert &icirc;n politica MAGA

stirileprotv De ce Trump poartă un război cultural împotriva Europei. Răspunsul tranșant al unui expert în politica MAGA

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!