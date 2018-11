Cu slipii in sala de judecata! :) Talpan s-a dat in spectacol la ultimul termen: "Nu, va rog, nu e nevoie sa faceti asta!"

Marti a avut loc un nou termen in procesul CSA Steaua - FCSB

Marti a avut loc un nou termen in procesul dintre FCSB si CSA Steaua, in care clubul lui Gigi Becali cere anularea marcilor folosite de CSA in Liga a 4-a.

Intalnirea de la Curtea de Apel nu a fost lipsita de momente amuzante. Florin Talpan, juristul CSA, a venit in fata instantei cu doua teancuri mari de acte, dar si cu doua valize.

Talpan a prezentat presedintelui sedintei actele, pe care a vrut sa le anexeze ca probe la dosar, iar la un moment dat a trecut la valize.

Juristul CSA a scos din genti mai multe echipamente cu insemnele Stelei, printre care se afla si slipul de la echipa de polo, scrie Gazeta Sporturilor.

Apoi, Talpan a incercat sa ii dea presedintelui sedintei, Ileana Ruxandra Tirica, un tricou cu Steaua.

"Nu, va rog, nu e nevoie sa faceti asta", a fost raspunsul magistratului.

Documentele nu au fost acceptate la dosar, pe motiv ca exista deja aceste probe anexate.

Instanta a ramas in pronuntare.