Transferul iernii in Europa: cea mai scumpa mutare din istoria lui Liverpool! Klopp vrea "sa-l salveze" de la Barca

Jurgen Klopp vrea sa dea cea mai mare lovitura a iernii in Europa si e pregatit sa doboare din nou recordul pentru cel mai scump transfer din istoria lui Liverpool.

Dupa ce a platit 86 de milioane pentru Virgil van Dijk, Liverpool vrea sa-l aduca in iarna pe Ousmane Dembele de la Barcelona pentru 97,5 milioane de euro, potrivit presei engleze.

Dembele a fost transferat in vara anului 2017 de la Barcelona pentru 105 milioane de euro si i-a fost stabilita o clauza de reziliere de 400 de milioane. Dembele a jucat doar 38 de meciuri pentru Barcelona si a marcat 10 goluri, iar in ultima perioada a intrat in atentia presei din cauza indisciplinei.

A intarziat la stadion pentru meciul cu Inter din UEFA Champions League, a fost scos din lot pentru partida de campionat cu Betis si a fost dat "disparut" de la antrenamentele echipei.