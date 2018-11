CFR negociaza cu Ronaldo un transfer! Anunt de ultima ora: campioana Romaniei vrea un jucator din La Liga

CFR Cluj negociaza un transfer de la echipa marelui Ronaldo, Real Valladolid!

CFR Cluj, campioana en-titre a Ligii I si liderul la zi al campionatului, a inceput deja sa caute intariri pentru perioada de iarna. Primul pe lista este un mijlocas spaniol legitimat la Real Valladolid, locul 7 in La Liga.

Antonio Jesus Cotan Perez, in varsta de 23 de ani, a fost crescut de Sevilla, iar din 2017 joaca la Real Valladolid. El a jucat 8 meciuri in sezonul trecut pentru formatia patronata de cateva luni de marele Ronaldo Nazario, insa in prima liga nu a mai fost folosit de antrenorul Sergio Gonzalez Soriano.

Antonio Cotan este evaluat la 500.000 euro si este dorit si de bulgarii de la Levski Sofia!