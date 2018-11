AC Milan si Inter au batut palma pentru noul San Siro! Americanii aflati la sefia Milanului si chinezii Interului vor sa faca cel mai frumos stadion din Italia

AC Milan si Inter au semnat un memorandum pentru construirea unui nou stadion de 5 stele.

AC Milan evolueaza pe batranul San Siro din 1926, in timp ce Interul o face din 1947. Arena a fost modernizata in 4 randuri, dar are nevoie de un nou astfel de proces.

Pentru asta, americanii aflati la conducerea Milanului si chinezii de la Inter au batut palma pentru a demara lucrarile la un nou stadion.

Presa italiana scrie ca cele doua cluburi vor angaja mai intai o echipa de experti care sa determine daca San Siro trebuie modernizat sau reconstruit de la fundatie!

In acest moment, echipa cu cel mai modern stadion din Italia este Juventus, care s-a mutat in urma cu cativa ani de pe Delle Alpi pe Juventus Stadium, o arena de 40.000 locuri.

AC Milan si Inter au mai anuntat ca este in interesul intregii comunitati ca ele sa imparta stadionul si sa contribuie la construirea si pastrarea arenei.