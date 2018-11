Dragomir, declaratie socanta: "Daca ma condamnau, ma sinucideam!"

Dumitru Dragomir a fost achitat la Curtea de Apel, dupa ce in prima instanta primise 7 ani de inchisoare.

Dumitru Dragomir spune ca s-ar fi sinucis daca ar fi fost condamnat ieri, la Curtea de Apel.

Fostul presedinte LPF a fost achitat in dosarul drepturilor de televizare, in care primise initial o condamnare de 7 ani. Decizia este definitiva.

"Mi-au facut viata un chin! Cine imi da mie inapoi viata asta pierduta? Am mai spus-o: traduceam in engleza motivarile, le trimiteam la toate ambasadele din lume si ma sinucideam!", a spus Dragomir la Telekomsport.

Dumitru Dragomir a fost singurul inculpat achitat de Curtea de Apel Bucuresti in acest dosar. Alti 42 de inculpati au primit pedepse cuprinse intre 1 an inchisoare cu suspendare si 7 ani inchisoare cu executare.

In plus, persoanele condamnate au fost obligate sa plateasca despagubiri de peste 13 milioane de lei.

Dumitru Dragomir a fost trimis in judecata in noiembrie 2014, sub control judiciar, pentru evaziune fiscala, delapidare, complicitate la evaziune fiscala, spalare de bani - infractiuni ce ar fi avut drept urmare si diminuarea corelativa a patrimoniului Ligii cu suma de aproximativ 2,8 milioane de euro.

Impreuna cu Dumitru Dragomir au fost trimise in judecata alte 42 de persoane de catre procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti.