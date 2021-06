Bilel Omrani, vacanta alaturi de un finalist Champions League! Unde se distreaza cei doi

Atacantul CFR-ului profita din plin de timpul liber pe care il are.

Dupa ce au reusit sa castige un nou titlu, al 4-lea consecutiv, fotbalistii CFR-ului au plecat intr-o bine meritata vacanta. Bilel Omrani a postat de instagram o imagine in care apare alaturi de mai multi prieteni, printre care se numara si fundasul stanga al lui Manchestre City, Benjamin Mendy, cu care a fost coleg la Olympique Marseille.



Destinatia pe care jucatorul CFR-ului a ales-o impreuna cu prietenii sai se pare ca este Marbella, Spania, recunoscuta ca o zona turistica foarte frumoasa si atractiva. Cei doi au evoluat impreuna la formatia franceza intre 2013 si 2016, iar dupa aceea drumurile lor s-au separat, insa au ramas prieteni foarte buni, nefiind la prima vacanta pe care o petrec impreuna.

Viitorul lui Omrani la CFR Cluj este incert, ramane de vazut daca Marius Sumudica la conta pe fotbalistul francez cu origini algeriene. In ultima stagiune, atacantul a evoluat in doar 16 partide in Liga 1, avand probleme cu accidentarile, si a reusit sa inscrie de 3 ori, oferind si doua pase decisive.