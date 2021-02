Gaz Metan - CFR, LIVE TEXT DE LA 18:00 | Campioana incearca sa egaleze liderul FCSB dupa doua meciuri consecutive fara victorie

Urmarim si comentam impreuna meciul dintre Gaz Metan si CFR pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

CFR Cluj trebuie sa castige la Medias pentru a egala din nou la puncte pe FCSB, care a invins cu scorul de 1-0 pe Chindia Targoviste.

Echipa antrenata de Edi Iordanescu nu a reusit sa castige in ultimele doua meciuri in Liga 1. Clujenii au pierdut la Botosani cu scorul de 2-1 ai au remizat etapa trecuta pe teren propriu cu FC Voluntari, scor 0-0.

De partea cealalta, Gaz Metan vine dupa o infrangere in ultima etapa, tot la Botosani si tot cu scorul de 2-1. In ultimul meci pe teren propriu echipa antrenata de Mihai Teja a invins pe Chindia Targoviste cu scorul de 1-0, unicul gol al meciului fiind marcat de Ronaldo Deaconu din penalty.

In cazul unei victorii, mediesenii ar ramane cu sanse mari in lupta pentru playoff, ajungand la 31 de puncte, la doar 4 distanta de locul 6, ocupat de Academica Clinceni.

In meciul tur, Gaz Metan s-a impus in Gruia cu scorul de 2-1. Pentru medieseni au marcat Deaconu si Cardoso, in vreme ce pentru echipa antrenata la acel moment de Dan Petrescu a redus din diferenta in prelungiri Ciobotariu.