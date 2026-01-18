Jose Mourinho, răspuns caracteristic despre revenirea sa la Real Madrid. „The Special One” a lămurit definitiv situația

CFR Cluj - Oțelul 1-0, ACUM pe Sport.ro! Ardelenii au deschis scorul în minutul 2

Strasbourg – Metz 2-1! Alte trei meciuri sunt programate astăzi

Marton Eppel (34 de ani) a deschis scorul printr-un șut superb în minutul 45 al partidei Csikszereda Miercurea Ciuc - FC Botoșani, contând pentru etapa a 22-a din Superligă.

Marton Eppel, eurogol în Csikszereda Miercurea Ciuc - FC Botoșani

Atacantul ciucanilor a reluat dintr-un voleu spectaculos de la marginea careului, imparabil pentru portarul Giannis Anestis. Mingea a lovit bara înainte să depășească linia porții.

Marton Eppel a stabilit astfel scorul primei reprize, Csikszereda Miercurea Ciuc - FC Botoșani 1-0. Pentru Eppel a fost al șaselea gol în 19 apariții din sezonul curent al Superligii.

Duelul este transmis în format live text de către site-ul Sport.ro acum.

Echipele de start din Csikszereda Miercurea Ciuc - FC Botoșani