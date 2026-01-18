Marton Eppel (34 de ani) a deschis scorul printr-un șut superb în minutul 45 al partidei Csikszereda Miercurea Ciuc - FC Botoșani, contând pentru etapa a 22-a din Superligă.
Marton Eppel, eurogol în Csikszereda Miercurea Ciuc - FC Botoșani
Atacantul ciucanilor a reluat dintr-un voleu spectaculos de la marginea careului, imparabil pentru portarul Giannis Anestis. Mingea a lovit bara înainte să depășească linia porții.
Marton Eppel a stabilit astfel scorul primei reprize, Csikszereda Miercurea Ciuc - FC Botoșani 1-0. Pentru Eppel a fost al șaselea gol în 19 apariții din sezonul curent al Superligii.
Echipele de start din Csikszereda Miercurea Ciuc - FC Botoșani
- Csikszereda (4-1-4-1): Ed. Pap - Bloj, Kabashi, Csuros, Paszka - Vegh - Anderson Ceara, Vereș (căpitan), Bodo, Szalay - Eppel
- Rezerve: M. Simon, Bettini, Gustavo Cabral, Trif, Celic, Bota, Brugger, Dusinszki, Toth, Jebari, Deaky, Noveli
- Antrenor: Robert Ilyeș
- FC Botoșani (4-2-3-1): Anestis - Pavlovic, Diaw, Miron (cpt.), R. Creț - Papa, Petro - Mailat, Ongenda, Mitrov - Dumiter
- Rezerve: Kukic, Suta, G. David, M. Fernandez, Aldair, Bordeianu, D. Ștefan, A. D. Dumitru, Pănoiu, A. M. Dumitru, Bodișteanu, Enzo Lopez
- Antrenor: Leo Grozavu