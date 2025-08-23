De cealaltă parte, Csikszereda are doar un punct în acest început de stagiune și se află pe ultimul loc. Ciucanii au ajuns la patru înfrângeri consecutive după insuccesul din etapa trecută, 1-2 cu Universitatea Craiova.

FC Botoșani vine după remiza, scor 3-3, cu CFR Cluj în Gruia și se află pe locul șase în clasamentul Superligii. Moldovenii au un start excelent de sezon cu două victorii, trei remize și o înfrângere în primele șase partide.

Partida FC Botoșani - Csikszereda, din runda a șaptea a Superligii, va avea loc sâmbătă, de la ora 18:45 și va putea fi vizionată în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro .

Valeriu Iftime: „Are ce nu au mulți în Liga 1”

Întrebat dacă a fost mulțumit de ce au arătat Hervin Ongenda și Sebastian Mailat în partida cu CFR Cluj, Valeriu Iftime i-a lăudat pe cei doi jucători și l-a scos în evidență pe mijlocașul francez.

Patronul lui FC Botoșani a ținut să reamintească și prestația senzațională a portarului Giannis Anestis, pe care l-a numit cel mai bun jucător de la echipa moldavă în duelul cu CFR Cluj.



„Nu contează că eu țin la ei că sunt grozavi sau că sunt mai șmecheri decât alții. Țin la Ongenda pentru că e fotbalist de fotbalist și are ce nu au mulți în lumea asta, în Liga 1 mai ales. Este și un număr 10 formidabil.

Mailat și-a găsit cadența la Botoșani, dă gol meci de meci ceea ce e foarte bine pentru noi. Pentru mine personal putea să dea gol oricine numai că Mailat știe să dea goluri și a fost acolo într-o poziție foarte bună. Portarul (n.r. Giannis Anestis) a fost formidabil, Ongenda pe locul doi, iar restul în nota echipei.”, a declarat Valeriu Iftime, în exclusivitate pentru Sport.ro și PRO TV.

Hervin Ongenda are un gol și două pase decisive în trei partide jucate în actualul sezon din Superliga.

De cealaltă parte, Sebastian Mailat are patru goluri și un assist în șase meciuri jucate pentru FC Botoșani în stagiunea 2025/2026.

