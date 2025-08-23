LIVE TEXT FC Botoșani - Csikszereda, de la 18:45, se vede pe site-ul Sport.ro! Moldovenii își pot continua începutul excelent de sezon

FC Botoșani - Csikszereda, de la 18:45, se vede pe site-ul Sport.ro! Moldovenii &icirc;și pot continua &icirc;nceputul excelent de sezon Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FC Botoșani - Csikszereda se vede LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro, de la 18:45.

TAGS:
FC BotosaniSuperligaCsikszereda
Din articol

Partida FC Botoșani - Csikszereda, din runda a șaptea a Superligii, va avea loc sâmbătă, de la ora 18:45 și va putea fi vizionată în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

FC Botoșani - Csikszereda, de la 18:45

FC Botoșani vine după remiza, scor 3-3, cu CFR Cluj în Gruia și se află pe locul șase în clasamentul Superligii. Moldovenii au un start excelent de sezon cu două victorii, trei remize și o înfrângere în primele șase partide.

De cealaltă parte, Csikszereda are doar un punct în acest început de stagiune și se află pe ultimul loc. Ciucanii au ajuns la patru înfrângeri consecutive după insuccesul din etapa trecută, 1-2 cu Universitatea Craiova.

Valeriu Iftime: „Are ce nu au mulți în Liga 1”

Întrebat dacă a fost mulțumit de ce au arătat Hervin Ongenda și Sebastian Mailat în partida cu CFR Cluj, Valeriu Iftime i-a lăudat pe cei doi jucători și l-a scos în evidență pe mijlocașul francez.

Patronul lui FC Botoșani a ținut să reamintească și prestația senzațională a portarului Giannis Anestis, pe care l-a numit cel mai bun jucător de la echipa moldavă în duelul cu CFR Cluj.

„Nu contează că eu țin la ei că sunt grozavi sau că sunt mai șmecheri decât alții. Țin la Ongenda pentru că e fotbalist de fotbalist și are ce nu au mulți în lumea asta, în Liga 1 mai ales. Este și un număr 10 formidabil.

Mailat și-a găsit cadența la Botoșani, dă gol meci de meci ceea ce e foarte bine pentru noi. Pentru mine personal putea să dea gol oricine numai că Mailat știe să dea goluri și a fost acolo într-o poziție foarte bună. Portarul (n.r. Giannis Anestis) a fost formidabil, Ongenda pe locul doi, iar restul în nota echipei.”, a declarat Valeriu Iftime, în exclusivitate pentru Sport.ro și PRO TV.

Hervin Ongenda are un gol și două pase decisive în trei partide jucate în actualul sezon din Superliga.

De cealaltă parte, Sebastian Mailat are patru goluri și un assist în șase meciuri jucate pentru FC Botoșani în stagiunea 2025/2026.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce s-a întâmplat înainte ca profesoara din Craiova să fie ucisă cu sălbăticie de soțul ei. Femeia i-a spus fiicei să fugă
Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat &icirc;nainte ca profesoara din Craiova să fie ucisă cu sălbăticie de soțul ei. Femeia i-a spus fiicei să fugă
ARTICOLE PE SUBIECT
Laurențiu Rus nu s-a abținut după CFR - Botoșani 3-3: E dureros! Fiecare trebuie să știe ce a făcut
Laurențiu Rus nu s-a abținut după CFR - Botoșani 3-3: "E dureros! Fiecare trebuie să știe ce a făcut"
Panduru desființează un jucător de la CFR după 3-3 cu Botoșani: Lasă-te dacă ți-e frică!
Panduru desființează un jucător de la CFR după 3-3 cu Botoșani: "Lasă-te dacă ți-e frică!"
CFR Cluj - FC Botoșani 3-3. Anestis așteaptă o statuie de la Iftime: parade colosale și nota 10 după un meci incredibil &icirc;n Gruia
CFR Cluj - FC Botoșani 3-3. Anestis așteaptă o statuie de la Iftime: parade colosale și nota 10 după un meci incredibil în Gruia
ULTIMELE STIRI
City, Arsenal și Liverpool se luptă pentru starul lui Real Madrid! &rdquo;Cetățenii&rdquo; au pregătit deja banii
City, Arsenal și Liverpool se luptă pentru starul lui Real Madrid! ”Cetățenii” au pregătit deja banii
&rdquo;U&rdquo; Cluj - Dinamo, de la 21:30, se vede pe site-ul Sport.ro! Duel complicat pentru &bdquo;c&acirc;ini&rdquo;
”U” Cluj - Dinamo, de la 21:30, se vede pe site-ul Sport.ro! Duel complicat pentru „câini”
Scoțienii s-au revoltat &icirc;nainte de returul cu FCSB: &rdquo;Ce trebuie să mai facă?&rdquo;
Scoțienii s-au revoltat înainte de returul cu FCSB: ”Ce trebuie să mai facă?”
Manchester City - Tottenham, de la 14:30, &icirc;n direct pe VOYO. Analiza lui Dan Chilom + pariul cel mai des &icirc;nt&acirc;lnit &icirc;n Anglia la acest meci
Manchester City - Tottenham, de la 14:30, în direct pe VOYO. Analiza lui Dan Chilom + pariul cel mai des întâlnit în Anglia la acest meci
Laurențiu Reghecampf, opinie clară &icirc;n legătură cu Universitatea Craiova: &bdquo;Le dă acest drept&rdquo;
Laurențiu Reghecampf, opinie clară în legătură cu Universitatea Craiova: „Le dă acest drept”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ianis Hagi și-a dat acordul și semnează! Ce salariu va avea la noua sa echipă

Ianis Hagi și-a dat acordul și semnează! Ce salariu va avea la noua sa echipă

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

Mutare-fulger &icirc;n Gruia după plecarea lui Dan Petrescu! Ioan Varga s-a &icirc;nțeles cu antrenorul care a reușit eventul cu CFR Cluj

Mutare-fulger în Gruia după plecarea lui Dan Petrescu! Ioan Varga s-a înțeles cu antrenorul care a reușit eventul cu CFR Cluj

Universitatea Craiova, &icirc;n urna a șasea din Conference League! Cu cine pot juca oltenii &icirc;n faza principală

Universitatea Craiova, în urna a șasea din Conference League! Cu cine pot juca oltenii în faza principală

Jucătorul care l-a dat pe spate pe Gigi Becali: &rdquo;Zici că e tanc&rdquo;

Jucătorul care l-a dat pe spate pe Gigi Becali: ”Zici că e tanc”

Gigi Becali a dat un ordin clar: &rdquo;Nu există așa ceva la mine&rdquo;

Gigi Becali a dat un ordin clar: ”Nu există așa ceva la mine”

CITESTE SI
Zelenski: &bdquo;Ultimele atacuri ale Rusiei dezvăluie adevăratele intenţii ale Moscovei&rdquo;. Rușii au lovit o fabrică americană

stirileprotv Zelenski: „Ultimele atacuri ale Rusiei dezvăluie adevăratele intenţii ale Moscovei”. Rușii au lovit o fabrică americană

Decăderea lui &rdquo;Brad Pitt de Franța&rdquo;. Superbul actor este acum de nerecunoscut și trăiește din pensia alimentară a copiilor

protv Decăderea lui ”Brad Pitt de Franța”. Superbul actor este acum de nerecunoscut și trăiește din pensia alimentară a copiilor

Cum vor fi &icirc;ncasați banii din conturile de pensii private. Limita p&acirc;nă la care vom putea primi &icirc;ntreaga sumă deodată

stirileprotv Cum vor fi încasați banii din conturile de pensii private. Limita până la care vom putea primi întreaga sumă deodată

Dua Lipa a &icirc;mplinit 30 de ani. Povestea din spatele succesului. GALERIE FOTO

stirileprotv Dua Lipa a împlinit 30 de ani. Povestea din spatele succesului. GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!