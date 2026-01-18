Dinamo - ”U” Cluj, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 20:30! Echipele înfrățite, rivale în această rundă din Superliga

Dinamo - "U" Cluj, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 20:30! Echipele înfrățite, rivale în această rundă din Superliga
Dinamo - ”U” Cluj se vede LIVE TEXT pe Sport.ro, de la ora 20:30.

Dinamo U Cluj Superliga
Dinamo - ”U” Cluj, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 20:30

Partida Dinamo - ”U” Cluj, din runda a 22-a de Superliga, va avea loc duminică, de la ora 20:30 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro și pe pagina de Facebook Sport.ro.

Dinamo vine după înfrângerea cu UTA din ultimul meci de Superliga, scor 0-2. „Câinii” se află pe poziția a patra în clasament, la patru puncte în spatele liderului Rapida, care are cu un meci în mai mult disputat.

De cealaltă parte, ”U” Cluj este pe poziția a opta, la doar două puncte de ultimul loc ce duce în play-off, ocupat de UTA. „Șepcile roșii” s-au impus în ultimul meci disputat în Superliga, scor 1-0 cu Farul.

Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în turul acestui sezon și s-a încheiat cu victoria trupei lui Zeljko Kopic.

Andrei Nicolescu a dezvăluit viitorul lui Cîrjan

Cătălin Cîrjan (23 de ani) rămâne fidel „câinilor”. După ce a refuzat ofertele insistente venite din Ucraina, de la Metalist Harkov, conducerea din Ștefan cel Mare a decis să acționeze rapid. Decarul, care intră din vară în ultimul an de contract, va semna o nouă înțelegere menită să securizeze viitorul celui mai important om din vestiarul lui Zeljko Kopic

Președintele „câinilor” a precizat că noua înțelegere este aproape parafată, iar suma pentru care căpitanul poate pleca este una prohibitivă pentru multe cluburi.

”Noi eram în procedura de a semna cu Cătălin o prelungire și cu semnarea unei clauze de vânzare de 5 milioane de euro. Presupun că acum vom finaliza această procedură”, a spus Andrei Nicolescu, potrivit ”Totul pentru Dinamo”.

Cota de piață a lui Cătălin Cîrjan a explodat în acest sezon, ajungând la 2,5 milioane de euro.

