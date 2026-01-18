Dinamo - ”U” Cluj, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 20:30! Echipele înfrățite, rivale în această rundă din Superliga

Dinamo - ”U” Cluj, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 20:30

Partida Dinamo - ”U” Cluj, din runda a 22-a de Superliga, va avea loc duminică, de la ora 20:30 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro și pe pagina de Facebook Sport.ro.

Dinamo vine după înfrângerea cu UTA din ultimul meci de Superliga, scor 0-2. „Câinii” se află pe poziția a patra în clasament, la patru puncte în spatele liderului Rapida, care are cu un meci în mai mult disputat.

De cealaltă parte, ”U” Cluj este pe poziția a opta, la doar două puncte de ultimul loc ce duce în play-off, ocupat de UTA. „Șepcile roșii” s-au impus în ultimul meci disputat în Superliga, scor 1-0 cu Farul.

Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în turul acestui sezon și s-a încheiat cu victoria trupei lui Zeljko Kopic.

