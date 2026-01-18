Csikszereda - FC Botoșani, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 15:30! Deplasare complicată pentru surpriza sezonului

Csikszereda - FC Botoșani, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 15:30! Deplasare complicată pentru surpriza sezonului Superliga
Csikszereda - FC Botoșani se vede LIVE TEXT pe Sport.ro, de la ora 15:30.

FC BotosaniCsikszeredaSuperliga
Csikszereda - FC Botoșani, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 15:30!

Partida Csikszereda - FC Botoșani, din runda a 22-a de Superliga, va avea loc duminică, de la ora 15:30 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro și pe pagina de Facebook Sport.ro.

FC Botoșani se află pe locul trei înaintea acestui meci și este la patru „lungimi” de liderul Rapid, care are un meci în plus. Moldovenii au încheiat anul cu o înfrângere pe teren propriu în Superliga, 0-1 cu CFR Cluj.

De cealaltă parte, Csikszereda a încheiat anul 2025 cu un insucces usturător în fața Universității Craiova, scor 0-5, și se află pe poziția a 14-a în clasament.

Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în turul acestui sezon și s-a încheiat cu victoria lui FC Botoșani cu 3-1.

Valeriu Iftime a confirmat: Friday Adams, la U Cluj din vară

Nigerianul evoluează pe un post pe care FC Botoșani are un jucător U21. Narcis Ilaș (18 ani) a fost titular incontestabil pe postul de fundaș dreapta până la accidentarea sa din luna octombrie.

„Friday Adams s-a înțeles cu U Cluj, mi se pare. Din vară, bineînțeles, că e la mine până în iunie. (n.r. - N-ați încercat să-l convingeți să rămână?) Nu, pentru că e bolnav continuu. Fractură de stres, are stres la cap, la urechi, la mâini, peste tot. (n.r. - Asta invocă el?) Poate că invocă, exact. Mai e o chestie interesantă, el nu poate rămâne pentru că nu are unde juca. 

Dacă Narcis Ilaș era sănătos, el nu juca niciun minut. Deci era complicat pentru el, și înțeleg. D-asta i-am dat drumul, ca să știți. Dacă aș fi vrut, negociam cu el, m-a rugat din vară”, a spus Iftime, pentru Sport.ro.

Friday Adams a prins 12 meciuri în toate competițiile pentru FC Botoșani în acest sezon, majoritatea după accidentarea lui Narcis Ilaș. Până atunci, nigerianul a evoluat mai mult din postura de rezervă.

