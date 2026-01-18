Csikszereda - FC Botoșani, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 15:30! Deplasare complicată pentru surpriza sezonului

Csikszereda - FC Botoșani, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 15:30!

Partida Csikszereda - FC Botoșani, din runda a 22-a de Superliga, va avea loc duminică, de la ora 15:30 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro și pe pagina de Facebook Sport.ro.

FC Botoșani se află pe locul trei înaintea acestui meci și este la patru „lungimi” de liderul Rapid, care are un meci în plus. Moldovenii au încheiat anul cu o înfrângere pe teren propriu în Superliga, 0-1 cu CFR Cluj.

De cealaltă parte, Csikszereda a încheiat anul 2025 cu un insucces usturător în fața Universității Craiova, scor 0-5, și se află pe poziția a 14-a în clasament.

Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în turul acestui sezon și s-a încheiat cu victoria lui FC Botoșani cu 3-1.

