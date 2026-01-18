Cum s-a simțit Daniel Paraschiv la debutul în Superligă pentru Rapid: „Te obligă, iar eu sunt pregătit”

Giuleștenii au dominat prima repriză a meciului, dar nu au reușit să modifice tabela până la pauză.
În a doua parte, părea că se repetă scenariul din prima repriză, iar ultima clasată din Superliga va pleca cu un punct din Giulești. Cu toate acestea, Alex Dobre a adus victoria Rapidului, după ce a deschis scorul din pasa lui Grameni în minutul 79.
Daniel Paraschiv, debut silențios la Rapid: „Te obligă, iar eu sunt pregătit”
În startul celei de-a doua reprize, Costel Gâlcă l-a introdus pe Daniel Paraschiv în locul lui Claudiu Petrila.
Noul atacant al formației alb-vișinie nu a strălucit la debut, dar a părut destul de mulțumit de jocul său la flash-interviul de după meci.
„Ne așteptam să fie un meci dificil, o echipă bine organizată, însă am presat și a venit golul.
Sincer, mi-a plăcut senzația să joc iar în Superligă. Cred că a fost un meci destul de bun, sper de acum să-mi îmbunătățesc
Sunt mulțumit, mi-am jucat corect mingile, am avut și o ocazie. Nu am avut emoții, poate pozitive.
Presiune e pe oricare fotbalist să demonstreze. Toți ne dorim să demonstrăm, joc ca să am valoare și cred că pot progresa.
Sunt conștient de responsabilitatea pe care o am, acest brand te obligă și sunt pregătit să fac asta. Ne dorim titlul, dar pas cu pas. Acum ne bucurăm de victorie și apoi pregătim meciul de la Arad”, a spus Daniel Paraschiv.
În urma acestei victorii, Rapid a urcat pe scaunul de lider cu 42 de puncte, dar așteaptă meciul Universității Craiova cu Petrolul. Oltenii sunt obligați să câștige pentru aș recăpăta prima poziție în Superliga.