Cum s-a simțit Daniel Paraschiv la debutul în Superligă pentru Rapid: „Te obligă, iar eu sunt pregătit”

Giuleștenii au dominat prima repriză a meciului, dar nu au reușit să modifice tabela până la pauză.

În a doua parte, părea că se repetă scenariul din prima repriză, iar ultima clasată din Superliga va pleca cu un punct din Giulești. Cu toate acestea, Alex Dobre a adus victoria Rapidului, după ce a deschis scorul din pasa lui Grameni în minutul 79.



Daniel Paraschiv, debut silențios la Rapid: „Te obligă, iar eu sunt pregătit”



În startul celei de-a doua reprize, Costel Gâlcă l-a introdus pe Daniel Paraschiv în locul lui Claudiu Petrila.

Noul atacant al formației alb-vișinie nu a strălucit la debut, dar a părut destul de mulțumit de jocul său la flash-interviul de după meci.