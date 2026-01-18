Cum s-a simțit Daniel Paraschiv la debutul în Superligă pentru Rapid: „Te obligă, iar eu sunt pregătit”

Cum s-a simțit Daniel Paraschiv la debutul în Superligă pentru Rapid: „Te obligă, iar eu sunt pregătit” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Rapid s-a impus cu 1-0 în fața lui Metaloglobus, într-un meci din etapa a 22-a din Superliga.

TAGS:
daniel paraschivRapidMetaloglobusSuperliga
Din articol

Giuleștenii au dominat prima repriză a meciului, dar nu au reușit să modifice tabela până la pauză.

În a doua parte, părea că se repetă scenariul din prima repriză, iar ultima clasată din Superliga va pleca cu un punct din Giulești. Cu toate acestea, Alex Dobre a adus victoria Rapidului, după ce a deschis scorul din pasa lui Grameni în minutul 79.

Daniel Paraschiv, debut silențios la Rapid: „Te obligă, iar eu sunt pregătit”

În startul celei de-a doua reprize, Costel Gâlcă l-a introdus pe Daniel Paraschiv în locul lui Claudiu Petrila. 

Noul atacant al formației alb-vișinie nu a strălucit la debut, dar a părut destul de mulțumit de jocul său la flash-interviul de după meci.

„Ne așteptam să fie un meci dificil, o echipă bine organizată, însă am presat și a venit golul. 

Sincer, mi-a plăcut senzația să joc iar în Superligă. Cred că a fost un meci destul de bun, sper de acum să-mi îmbunătățesc 

Sunt mulțumit, mi-am jucat corect mingile, am avut și o ocazie. Nu am avut emoții, poate pozitive. 

Presiune e pe oricare fotbalist să demonstreze. Toți ne dorim să demonstrăm, joc ca să am valoare și cred că pot progresa. 

Sunt conștient de responsabilitatea pe care o am, acest brand te obligă și sunt pregătit să fac asta. Ne dorim titlul, dar pas cu pas. Acum ne bucurăm de victorie și apoi pregătim meciul de la Arad”, a spus Daniel Paraschiv. 

În urma acestei victorii, Rapid a urcat pe scaunul de lider cu 42 de puncte, dar așteaptă meciul Universității Craiova cu Petrolul. Oltenii sunt obligați să câștige pentru aș recăpăta prima poziție în Superliga.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Donald Trump ”pedepsește” opt țări europene cu un tarif de 10%, pentru că nu susțin acapararea Groenlandei de către SUA
Donald Trump ”pedepsește” opt țări europene cu un tarif de 10%, pentru că nu susțin acapararea Groenlandei de către SUA
ARTICOLE PE SUBIECT
Rapid, egalată în ultima secundă! Ghinion curat pentru echipa din Giulești
Rapid, egalată în ultima secundă! Ghinion curat pentru echipa din Giulești
Dennis Man a revenit rapid după accidentare la PSV! Românul, sub media echipei sale. Nota primită
Dennis Man a revenit rapid după accidentare la PSV! Românul, sub media echipei sale. Nota primită
Alex Dobre, verdict despre transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid: „Cu siguranță”
Alex Dobre, verdict despre transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid: „Cu siguranță”
ULTIMELE STIRI
Bayern Munchen, de neoprit în Bundesliga! Bavarezii au zdrobit-o pe Leipzig
Bayern Munchen, de neoprit în Bundesliga! Bavarezii au zdrobit-o pe Leipzig
Prima victimă după reluarea campionatului! Decizie radicală după meciul din Giulești
Prima victimă după reluarea campionatului! Decizie radicală după meciul din Giulești
Prima ofertă pentru transferul definitiv al lui Radu Drăgușin! Nu au ajuns încă la un acord cu fundașul român
Prima ofertă pentru transferul definitiv al lui Radu Drăgușin! Nu au ajuns încă la un acord cu fundașul român
Început de vis la Australian Open 2026! Gabriela Ruse elimină un cap de serie și își apropie un premiu uriaș
Început de vis la Australian Open 2026! Gabriela Ruse elimină un cap de serie și își apropie un premiu uriaș
„Se antrenează marțea și joia. E un basm.” Patronul Macclesfield FC, uluit de gestul făcut de Crystal Palace față de echipa din liga a 6-a
„Se antrenează marțea și joia. E un basm.” Patronul Macclesfield FC, uluit de gestul făcut de Crystal Palace față de echipa din liga a 6-a
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali i-a anunțat plecarea a doua zi după eșecul cu FC Argeș: ”Vreau să reziliem!”

Gigi Becali i-a anunțat plecarea a doua zi după eșecul cu FC Argeș: ”Vreau să reziliem!”

Cristi Chivu, savuros după victoria lui Inter: „Așa începe să se apere mai bine!” Analiza antrenorului român

Cristi Chivu, savuros după victoria lui Inter: „Așa începe să se apere mai bine!” Analiza antrenorului român

Olimpiu Moruțan, din nou la FCSB: Becali a confirmat negocierile

Olimpiu Moruțan, din nou la FCSB: Becali a confirmat negocierile

Ce a făcut Mihai Pintilii imediat după FC Argeș - FCSB 1-0

Ce a făcut Mihai Pintilii imediat după FC Argeș - FCSB 1-0

Italienii s-au lămurit! Nota primită de Cristi Chivu după victoria la limită cu Udinese

Italienii s-au lămurit! Nota primită de Cristi Chivu după victoria la limită cu Udinese

Udinese – Inter 0-1, pe Sport.ro. Lautaro Martinez , din nou eroul lui Cristi Chivu

Udinese – Inter 0-1, pe Sport.ro. Lautaro Martinez , din nou eroul lui Cristi Chivu



Recomandarile redactiei
Prima ofertă pentru transferul definitiv al lui Radu Drăgușin! Nu au ajuns încă la un acord cu fundașul român
Prima ofertă pentru transferul definitiv al lui Radu Drăgușin! Nu au ajuns încă la un acord cu fundașul român
Prima victimă după reluarea campionatului! Decizie radicală după meciul din Giulești
Prima victimă după reluarea campionatului! Decizie radicală după meciul din Giulești
Bayern Munchen, de neoprit în Bundesliga! Bavarezii au zdrobit-o pe Leipzig
Bayern Munchen, de neoprit în Bundesliga! Bavarezii au zdrobit-o pe Leipzig
Costel Gâlcă anunță un transfer-bombă la Rapid: „90-95% ar trebui să vină”
Costel Gâlcă anunță un transfer-bombă la Rapid: „90-95% ar trebui să vină”
Dennis Man a revenit rapid după accidentare la PSV! Românul, sub media echipei sale. Nota primită
Dennis Man a revenit rapid după accidentare la PSV! Românul, sub media echipei sale. Nota primită
Alte subiecte de interes
Daniel Paraschiv, ratare uriașă la debutul în Spania! Surpriza lui "Il Luce" a primit o pasă splendidă de la Santi Cazorla
Daniel Paraschiv, ratare uriașă la debutul în Spania! Surpriza lui "Il Luce" a primit o pasă splendidă de la Santi Cazorla
Real Oviedo începe pregătirile fără Daniel Paraschiv! Explicațiile clubului spaniol legate de atacantul român
Real Oviedo începe pregătirile fără Daniel Paraschiv! Explicațiile clubului spaniol legate de atacantul român
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Zicu a semnat! Unde va antrena în sezonul următor
Ianis Zicu a semnat! Unde va antrena în sezonul următor
Dezastru în Liga 2 după un nou play-off ratat: "Îmi vine să mă închid într-o încăpere și să plâng ca un copil"
Dezastru în Liga 2 după un nou play-off ratat: "Îmi vine să mă închid într-o încăpere și să plâng ca un copil"
CITESTE SI
Un aeroport abandonat va fi transformat într-un oraș de 21 miliarde de dolari. Ar putea găzdui până la 83.500 de locuitori

stirileprotv Un aeroport abandonat va fi transformat într-un oraș de 21 miliarde de dolari. Ar putea găzdui până la 83.500 de locuitori

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Satul medieval din România numit „muntele mierii”. De unde provine numele și de ce merită vizitat

stirileprotv Satul medieval din România numit „muntele mierii”. De unde provine numele și de ce merită vizitat

ANM: 2025, cel mai călduros an din 1901 până în prezent. Temperatura medie anuală a crescut cu 0,54°C

stirileprotv ANM: 2025, cel mai călduros an din 1901 până în prezent. Temperatura medie anuală a crescut cu 0,54°C

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!