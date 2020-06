"Cel mai frumos meci din acest sezon!" Reactie entuziasta a lui Bergodi dupa ce victoria cu CFR! "Speram sa jucam ultimul meci cu trofeul pe masa!"

Cristiano Bergodi a vorbit despre meciul cu CFR Cluj si despre jucatorii care ii plac din echipa sa.

Antrenorul oltenilor a spus ca partida din aceasta seara a fost una dintre cele mai frumoase din acest sezon al Ligii 1.

"Cel mai frumos meci din acest sezon. Extraordinar! Vreau sa felicit baietii pentru ca au facut un meci foarte bun. Prima repriza a fost extraordinara, cu 3-4 ocazii. In a doua repriza, n-am mai tinut mingea si au speculat, ne-au dat gol. Baietii au reactionat bine si au jucat bine, nu pot sa le reprosez nimic. Au obtinut o victorie extraordinara, intr-un meci cu un CFR foarte bun. Astazi sunt multumit. Incet-incet mergem inainte si cred ca pentru fotbalul romanesc a fost unul dintre cele mai frumoase meciuri. Un spot publicitar.

Am vazut dimineata ca eram un antrenor care n-a mai castigat niciodata in fata lui Dan Petrescu. Ma bucur, dar nu e o chestie intre noi doi. Conteaza ca jucatorii capata incredere in ceea ce facem, in munca noastra, si le multumesc si ii felicit pe toti cei care muncesc zilnic, pe toti cei care sunt acolo si ajuta echipa.

E meritul baietilor, ei sunt primii actori de pe teren. As fi ipocrit sa cred ca datorita mie au ajuns aici. Suntem modesti, stam cu picioarele pe pamant. Suntem inca in spatele lui CFR. Speram sa jucam ultimul meci cu trofeul pe masa si-atunci o sa vedem ce se intampla", a declarat Bergodi la finalul meciului din Gruia.

In ceea ce-i priveste pe doi dintre jucatorii sai, Koljic si Mihai Roman, tehnicianul italian a avut doar cuvinte de lauda la adresa lor.

"Koljic e un jucator foarte bun, mi-a placut mereu. Cand am inceput, el trebuia sa se refaca si a lipsit la cateva antrenamente. Tine mingea, dribleaza, e un jucator important pentru mine, pentru Craiova. Este foarte important pentru jocul nostru.

Mihai Roman e un jucator care imi place, mi-a placut mereu. L-am vazut pentru prima data ieri, in cantonament, si din pacate inca trebuie sa mai faca un control medical. Dupa vom vedea ce vom face. Mi-a placut mereu si ma bucur ca a fost langa echipa la acest meci", a conchis antrenorul echipei care s-a impus in derby-ul etapei din playoff-ul Ligii 1.