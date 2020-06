Bergodi dupa prima victorie ca antrenor al Craiovei: "Astra a intrat o data in careu toata repriza si ne-a dat gol!" Ce spune de lupta pentru titlu

Cristiano Bergodi a stat pentru prima oara pe banca oltenilor intr-un meci oficial in Craiova 2-1 Astra.

Italianul e fericit pentru victorie, dar cere atentie maxima din partea jucatorilor sai in partidele viitoare. Bergodi crede ca echipa sa poate profita de culoarul pe care i-l pot face la titlu discutiile despre lupta dintre CFR si FCSB.

"A fost un meci in care am suferit, echipa a aratat insa bine. Am avut 6-7 ocazii, am dat doua goluri, cred ca a fost un meci reusit. In prima repriza nu aveam ritm, spre deosebire de Astra, care avea un meci deja jucat. In repriza a doua, am creat, am avut multe ocazii si am castigat pana la urma. E bine ca nu vorbesc de noi la titlu. Vom vedea ce putem face. Nu e usor, trebuie sa imbunatatim jocul pe faza defensiva. In repriza a doua, Astra a intrat o data la noi in careu si a dat gol. Trebuie sa facem lucrurile din ce in ce mai bine", a spus Bergodi la Digisport.