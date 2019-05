"Becali, pedepsit ca a bagat mana in caraiman la altii!" Mesaj FERM: "Edi Iordanescu semneaza pe 3 ani, nu merge la FCSB!" VIDEO

Seful lui Gaz Metan nu-l lasa pe Edi Iordanescu la FCSB!

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Gigi Becali atenteaza din nou la antrenorul lui Gaz Metan, dupa esecul lui Mihai Teja. Edi Iordanescu este dorit de FCSB la finalul partidelor din playoff, insa seful clubului din Medias anunta ca antrenorul va semna prelungirea pe 3 ani. Acesta a tinut sa-i transmita si un mesaj lui Becali, satul fiind sa ramana fara antrenor.



Marginean, presedinte Gaz Metan Medias: Nu e frumos ce face Becali!

"Am nas fin si aleg antrenori care sunt doriti de FCSB. Am vorbit o data pe an cu domnul Becali. Am vorbit acum doi ani cu cazul Olaru. Si in iarna despre Iulian Cristea, pe care nu puteam sa-l las sa plece.

Eu trebuie sa-i atrag atentia ca atunci cand bagi mana in caraiman la altii, and intri in societatea altora, nu prea te ajuta Dumnezeu. Ei ii reamintesc ca nu e frumos ce face.

Nu ma gandesc la revenirea lui Teja, eu il am pe Edi Iordanescu. Sunt prieten cu Teja, l-am angajat de trei ori. I-am zis ca stie unde se duce, am ramas prieten, e un baiat extraordinar si bine pregatit, dar fiecare a luat-o pe drumul lui. Eu va jur ca in data de 15 iunie, Edi Iordanescu va avea inca un contract pe masa pe inca 3 ani.

Sunt pe drumul de iesire pentru reoriganizare, iar Edi Iordanescu va avea contract pe masa de 3 ani. Mai sunt si oameni, suntem prieteni, eu cu omul asta sunt prieten, eu nu cred ca un om cu care am plecat la drum ma lasa asa.

Jur ca nu depun plangere impotriva lui Becali, cum nu am depus nici impotriva lui Popovic cand l-a luat Dinamo sub contract. Dar ii transmit ca nu e frumos", a spus Marginean la PROX.

Darius Olaru la FCSB doar pentru 900.000 euro!

Marginean ii transmite lui Gigi Becali sa-l ia mai bine pe Darius Olaru de la Gaz Metan, insa pentru 900.000 euro!

"Mai puneti pana la 900.000 de euro pentru Darius Olaru, nu il dam cu 600.000 euro. Suntem pe cale sa scapam de reorganizare, nu s-a simtit, Edi Iordanescu poate sa atace primele 6 locuri in sezonul urmator cu 4-5 jucatori. Si acum apare acest domn Becali care baga mana la mine in cos. Mai bine sa ia jucatori de la mine si antrenorul sa il lase", a mai spus Marginean.