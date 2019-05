Cel mai mare regret al sezonului pentru Gigi Becali! "Imi reprosez ca nu l-am luat" El putea aduce titlul la FCSB: "Imi reprosez ca nu am dat 1 milion"

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Dupa meci, Gigi Becali a vorbit despre numirea lui Marius Sumudica la FCSB si a declarat o data in plus faptul ca nu mai vrea razboi la echipa si ca, daca unii dintre suporteri nu sunt de acord cu acest antrenor, atunci il va taia de pe lista.

Mai mult, acesta a spus ca doreste un tehnician pe care sa-l lase sa faca ce vrea, iar el sa se implice doar atunci "cand se clatina corabia".

Gigi Becali a vorbit si despre marele sau regret din acest sezon, acela ca nu l-a transferat pe Omrani, pentru ca nu a vrut sa ofere celor de la CFR suma ceruta pe atacant. De asemenea, patronul stelist spune ca putea achizitiona si un mijlocas de la campioana.

"Sumudica ce sa faca? Sa aduca scandal? Imi e frica! Adica nu imi e frica, dar nu mai vreau sa ma injure nimeni! Vreau pace, nu-mi mai place razboiul.

Nu ma intereseaza sa ma mai bag la echipa. O sa las orice antrenor sa faca ce vrea! Eu ma bag doar cand se clatina corabia! Ca nu pot sa astept si sa ma inec!

Imi reprosez ca nu am luat un mijlocas de la CFR, care in loc sa fie la ei putea sa fie la noi. Si ca nu l-am luat pe Omrani cand a fost momentul, la inceputul sezonului. M-a sunat atunci impresarul lui si m-a intrebat. Am zis ca dau 200.000 si a inceput sa rada. Imi reprosez ca nu am dat 1 milion. Dar nici asa nu stiu daca eram campioni", a spus Gigi Becali la DigiSport.