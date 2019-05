FCSB - CFR Cluj 1-0 | Dan Petrescu, nemultumit dupa ultima partida a sezonului! "S-a vazut ca arbitrul nu a fost de nivelul acestui meci!"

FCSB s-a impus in fata clujenilor, scor 1-0.

CFR Cluj a castigat campionatul inca de etapa trecuta, dupa ce ardelenii au invins-o pe CSU Craiova pe teren propriu, 1-0. Elevii lui Dan Petrescu au pierdut cu acelasi scor meciul cu FCSB, iar "Bursucul" se pregateste de urmatorul sezon.

Petrescu a anuntat ca mai multi jucatori vor pleca de la CFR si asteapta cateva transferuri importante. Chiar daca meciul nu mai avea vreo miza, Dan Petrescu a vorbit despre prestatia arbitrului.

"E clar ca nu a fost un meci cu intensitate mare, nu a fost nici o saptamana in care am putut sa pregatim jocul bine. Au fost si jucatori care nu au fost odihniti, dar asta nu e o scuza. A parut un meci de Antalya sau Cipru.

In prima repriza am jucat mai bine decat ei, iar FCSB a jucat mai bine in a doua repriza. A fost un gol extraordinar marcat de un fotbalist extraordinar.

A fost bine, eu am avut timp sa vad jucatori care nu au jucat foarte mult in acest sezon. Acum pot analiza, sa vad pe ce jucatori ma voi baza de acum. Sunt doi jucatori carora li se termina imprumutul. Cristi Manea si Boli. La Cristi este aproape imposibil, sa vedem ce facem cu Boli. Mai sunt si jucatori care nu au confirmat si trebuie sa vorbim cu ei sa isi caute echipa.

Alex Ionita are contract deocamdata. Se va stabili exact in aceasta vacanta. Sa gasim o solutie sa fie fericita toata lumea.

Va fi greu pentru orice echipa din Romania, dar sper ca cu 2-3-4 achizitii bune sa atacat grupele Europa League, pentru ca este greu in Champions League. Sper sa nu iesim devreme din competitie. Trebuie sa incercam sa batem orice echipa.

S-a vazut clar ca arbitrul acesta nu era de nivelul acestui meci. Trebuia sa fie un arbitru FIFA, chiar daca a parut un joc de vacanta, sa ne respectam. Toate deciziile lor au fost impotriva noastra.

Da, am vorbit cu Mihai Teja. Mi-a multumit ca am vorbit bine de el. Ii parea rau ca a plecat de la FCSB. Eu o spun, merita si merita mai multe sanse", a spus Dan Petrescu la finalul partidei.

Dan Petrescu i-a luat apararea lui Teja

Dan Petrescu sustine ca atat FCSB, cat si Craiova au facut greseli uriase atunci cand au decis sa renunte la antrenorii lor.

"Imi pare rau pentru Teja, nu merita sa fie dat afara. Rezultatele lui in play-off au fost foarte bune. Cred ca Mihai a gresit putin cand a spus vrea posesie si 4-3-3 si nu stiu ce. El trebuia sa vina si sa spuna ca vrea sa castige, nu posesie. Restul e vrajeala. Daca esti pe locul 2 sau locul 3 inseamna ca nu mai esti antrenor bun? In viata mea nu ma gandeam ca-l dau pe Mangia afara. E o greseala enorma ce au facut cei de acolo", a declarat Dan Petrescu in cadrul unei conferinte de presa.