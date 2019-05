FCSB - CFR Cluj 1-0 | Mihai Teja, dezamagit dupa ultimul meci la FCSB! "Lucrurile mergeau spre bine" Ce i-a transmis lui Gigi Becali!

FCSB a terminat campionatul pe locul 2.

FCSB nu a putut castiga titlul in acest sezon si a incheiat campionatul pe locul doi pentru al patrulea an la rand. In acest context, Mihai Teja a fost demis si si-a luat la revedere de la jucatorii sai.

Teja a plecat, insa, dezamagit de la echipa lui Gigi Becali. Tehnicianul considera ca putea obtine mult mai mult la FCSB, dar ii multumeste patronului pentru ca i-a indeplinit visul de a antrena formatia ros-albastra.

"Ma bucur ca am castigat acest meci, punctele nu mai contau. Vreau sa ii felicit pe jucatori, pentru ca sunt niste baieti extraordinari. Mi-a facut placere sa lucrez cu ei si cu siguranta o sa ajunga mult mai sus, pentru ca au o calitate foarte buna. Le multumesc suporterilor si celor care au muncit cu mine. Eu cred ca am facut lucruri bune si sper sa se faca performante la Steaua in viitor, pentru ca au toate conditiile.

Nimic special, ne-am dorit foarte mult sa castigam acest meci. Le-am spus jucatorilor ca ei sunt campioni pentru mine. Sunt mandru de ei si ma bucur ca oamenii au fost alaturi de noi la ultimul meci, inseamna ca munca mea a fost apreciata.

Vreau sa antrenez, sunt tanar, am pasiune. Atunci cand antrenezi, poti sa devii mai bun, acumulezi experienta.

Singurul regret este acela ca nu am luat campionatul. In rest, lucrurile cred ca mergeau spre bine. Ii multumesc si domnului Becali ca am avut ocazia sa antrenez echipa la care am jucat cand eram copil. Mi s-a indeplinit un vis.

Filipe devine mai bun cu cat trec anii peste el. Glumeam si ii spuneam sa mai joace 3 ani, dar a spus ca este greu. Este un jucator inteligent, cu mare calitate", a spus Mihai Teja la finalul meciului cu CFR Cluj.

Dan Petrescu i-a luat apararea lui Teja

Dan Petrescu sustine ca atat FCSB, cat si Craiova au facut greseli uriase atunci cand au decis sa renunte la antrenorii lor.

"Imi pare rau pentru Teja, nu merita sa fie dat afara. Rezultatele lui in play-off au fost foarte bune. Cred ca Mihai a gresit putin cand a spus vrea posesie si 4-3-3 si nu stiu ce. El trebuia sa vina si sa spuna ca vrea sa castige, nu posesie. Restul e vrajeala. Daca esti pe locul 2 sau locul 3 inseamna ca nu mai esti antrenor bun? In viata mea nu ma gandeam ca-l dau pe Mangia afara. E o greseala enorma ce au facut cei de acolo", a declarat Dan Petrescu in cadrul unei conferinte de presa.