FCSB - CFR CLUJ 1-0 | Dan Petrescu, lovitura pentru FCSB! Il vrea pe Teixeira la CFR! "Ma duc sa ii spun sa vina cu mine la Cluj"

Dan Petrescu a vorbit despre situatia lui Filipe Teixeira.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

FCSB a castigat partida cu CFR Cluj, insa configuratia finala a campionatului nu s-a modificat. Ardelenii au obtinut titlul inca de etapa trecuta, dupa victoria cu Craiova.

Golul bucurestenilor a fost marcat de Filipe Teixeira, iar executia i-a impresionat chiar si pe rivalii de la Cluj. La finalul partidei, Dan Petrescu a dezvaluit ca il asteapta pe portughez in Gruia.

"FCSB a marcat un gol senzational, de la un jucator senzational, cum este Teixeira. Daca e liber, il iau cu mine in autocar acum si plec cu el la Cluj. Nu am stiut ca e liber. Dupa ce termin (n.r. - interviul), ma duc sa ii spun sa vina cu mine la Cluj, daca vrea", a spus Dan Petrescu pentru Telekom Sport.

Reporterul l-a intrebat pe antrenorul ardelenilor daca vorbeste serios, iar acesta a raspuns fara ezitare: "Da! Orice jucator bun e binevenit la CFR Cluj. El nu e un jucator bun, e un jucator de clasa. Dar cred ca dupa acest gol cei de la FCSB se vor gandi mai mult", a adaugat Petrescu.

Teixeira: "Nu stiu daca voi continua la FCSB! Vreau sa mai joc"

Autor al golului victoriei FCSB-ului in fata campioanei CFR, Filipe Teixeira a vorbit la finalul partidei de pe National Arena. Acesta a spus ca isi incheie contractul cu FCSB si nu stie daca isi va mai prelungi intelegerea. Pe de alta parte, el spune ca nu vrea sa se retraga inca.

"A fost cred cel mai frumos gol din cariera mea. Eu nu am vazut inca reluarea, dar ma bucur foarte mult! Ma bucur in primul rand pentru victorie, chiar daca a fost un sezon ratat, pentru ca am terminat pe locul 2.

Mingea a venit perfect si doar la asta m-am gandit cand am vazut traiectoria.

A fost ultimul meci din acest sezon cu siguranta, dar nu stiu daca si ultimul la FCSB. Eu imi inchei contractul, asta e realitatea. Inca nu stiu daca voi continua, trebuie sa ma gandesc foarte bine. Eu pot sa spun ca imi doresc sa mai joc! Acum vreau sa plec in vacanta.

Am pierdut campionatul in meciurile cu Viitorul, in Play Off. Dar asta este, felicitari CFR-ului. Pacat, pentru ca noi am avut conditii si lot. Cu aceste conditii si lotul nostru, cu tot respectul pentru celelalte echipe, dar FCSB ar trebui sa castige titlul an de an. Sper ca FCSB sa ia titlul la anul", a spus Teixeira.