FCSB - CFR CLUJ 1-0 | "AM NUME MARI DE ANTRENORI! Azi am vorbit cu Edi!" Becali a dezvaluit ce i-a spus Iordanescu Jr la telefon si motivul pentru care acesta e favoritul sau

FCSB a invins-o cu 1-0 pe CFR Cluj in ultima etapa a Play Off-ului, intr-un meci fara o miza reala.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Gigi Becali: "Am vorbit cu Edi si azi! Am multi antrenori mari pe lista"

Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit imediat dupa meciul de pe National Arena. El nu a asistat la partida.

"Nu m-a interesat acest meci, ca eu nu mai sunt microbist. Eu iau fotbalul ca pe afacere, deci nu ma mai implic emotional la astfel de meciuri. Eu o sa am emotii doar cand o sa fie vorba de bani, adica in cupele europene.

Daca ne vom califica in cupele europene, inseamna ca Dumnezeu a facut bine. Daca nu ne calificam, inseamna ca Dumnezeu nu a vrut sa-mi dea. Eu asa gandesc. Poate unii or sa spuna ca sunt nebun, dar eu asa gandesc.

Acum nu mai sunt 12 milioane in grupele Europa League, sunt 20 de milioane!

Sigur, aveam sanse mai mari daca eram campioni, dar acum asta este situatia. Trebuie sa meritam. Ca sa merit, eu trebuie sa fac mai mult! Trebuie si fapte bune, si curatarea inimii, a mintii! Inima e greu de curatat.

La unii oameni Dumnezeu nu mai intervine, ii lasa asa.



Am vorbit si astazi cu Edi. Mi-a spus asa: "Nea Gigi, mai am trei etape! Vreau sa termin cu demnitate contractul si sa ma inteleg cu oamenii de aici, sa vorbesc cu ei. Nu vreau sa vorbim la ora asta despre plecarea de la Medias".

Nu stiu cand o sa avem antrenor nou, important este sa avem! Am solutii multe! Am solutii de antrenori mari! Am primit telefoanele lor de la prietenii lor. Dar eu am spus ca intai vorbesc cu Edi!

Acum nu stiu, e posibil ca unul dintre antrenorii astia mari sa ma vrajeasca si sa-l iau!

M-a sunat unul care e dintre cei mai buni! Am vorbit personal cu el ieri! M-a sunat si mi-a spus sa bem o cafea.

Edi m-a convins pentru ca eu stiu ca el se impartaseste, familia lui se impartaseste. Eu vreau un antrenor crestin! O sa spuneti ca sunt nebun! Eu vreau un antrenor crestin, care sa mearga la biserica", a spus Becali la Digi.