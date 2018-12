Becali: "Pariez un milion de euro ca Dinamo nu intra in play-off!" Raspunsul a venit imediat: cum l-a ironizat Nistor pe patronul FCSB

Dinamo a castigat detby-ul cu Craiova, scor 3-0, si spera in continuare la o calificare miraculoasa in play-off.

Gigi Becali nu crede ca echipa lui Rednic mai poate prinde plutonul primelor sase si i-a ironizat pe rivalii din "Stefan cel Mare" dupa victoria FCSB cu Botosani: "As paria un milion de euro contra a 100.000 de euro. Dinamo nu are cum sa se califice in play-off!".

Raspunsul de la Dinamo a venit rapid. Capitanul lui Dinamo l-a ironizat pe omul de afaceri care in urma cu doar cateva luni voia sa-l transfere la FCSB.



"A mai aruncat dansul cu bani in ultimii 3 ani! Si a pierdut campionatul de fiecare data!", a declarat Nistor pentru DigiSport.