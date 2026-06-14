Ce s-a ales de Nana Antwi după plecarea de la FCSB

Pe lângă Adrian Șut, vândut la Al Ain pentru 1,4 milioane de euro, campioana României a obținut aproximativ 250.000 de euro și din transferul lui Nana Antwi la Beitar Ierusalim.

Ajuns în Israel, fundașul dreapta ghanez s-a adaptat rapid și a devenit titular în echipa sa. Până în prezent, Antwi a bifat 11 apariții pentru Beitar și a reușit să ofere o pasă decisivă.

Nana Antwi, aproape campion în Israel, va juca în preliminariile europene

Transferat de FCSB în ianuarie 2024 de la FC Urartu pentru 100.000 de euro, Nana Antwi nu a reușit să se impună în lotul roș-albaștrilor, pentru care a strâns doar 15 meciuri. Ulterior, acesta a fost împrumutat la FC Hermannstadt, unde a evoluat timp de un sezon și jumătate.