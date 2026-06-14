Ce s-a ales de Nana Antwi după plecarea de la FCSB

Pe lângă Adrian Șut, vândut la Al Ain pentru 1,4 milioane de euro, campioana României a obținut aproximativ 250.000 de euro și din transferul lui Nana Antwi la Beitar Ierusalim.
Ajuns în Israel, fundașul dreapta ghanez s-a adaptat rapid și a devenit titular în echipa sa. Până în prezent, Antwi a bifat 11 apariții pentru Beitar și a reușit să ofere o pasă decisivă.
Nana Antwi, aproape campion în Israel, va juca în preliminariile europene
Transferat de FCSB în ianuarie 2024 de la FC Urartu pentru 100.000 de euro, Nana Antwi nu a reușit să se impună în lotul roș-albaștrilor, pentru care a strâns doar 15 meciuri. Ulterior, acesta a fost împrumutat la FC Hermannstadt, unde a evoluat timp de un sezon și jumătate.
Deși ar fi trebuit să rămână la Sibiu până la finalul stagiunii, oferta venită din partea lui Beitar Ierusalim i-a determinat pe oficialii FCSB să încheie anticipat împrumutul și să îl transfere definitiv în Israel.
Mutarea s-a dovedit inspirată și din punct de vedere financiar. La Beitar, Nana Antwi încasează un salariu anual de aproximativ 220.000 de euro, aproape dublu față de cel pe care îl avea la FCSB.
Mai mult, ghanezul a făcut pasul la o formație cu obiective importante. Beitar Ierusalim a încheiat play-off-ul campionatului israelian pe locul secund, cu 76 de puncte, la doar trei în spatele campioanei Hapoel Be'er Sheva.
Grație acestei clasări, Beitar și-a asigurat prezența în preliminariile UEFA Conference League, competiție în care va încerca să ajungă în faza principală în sezonul viitor.
Mai mult, potrivit ultimului update Transfermarkt, cota de piață a fundașului a ajuns la 550.000 de euro, o creștere de 50.000 față de perioada la FCSB.