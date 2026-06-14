Georgi Milanov e la mare căutare după despărțirea de Dinamo. Cu cine semnează mijlocașul bulgar

Georgi Milanov e la mare căutare după despărțirea de Dinamo. Cu cine semnează mijlocașul bulgar Fotbal extern Bulgarii, nemiloși cu Georgi Milanov după ce a debutat în tricoul lui Dinamo: „Nu a avut un impact pozitiv”
SPORT.RO
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Mijlocașul ofensiv Georgi Milanov (34 de ani) are pe masă mai multe oferte din țara sa natală, după încheierea conturilor cu formația din Ștefan cel Mare.

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Rămas liber de contract după despărțirea de Dinamo, Georgi Milanov are șanse mari să revină în campionatul Bulgariei. Botev Plovdiv și ȚSKA 1948 sunt cele două formații care duc o luptă strânsă pentru a-și asigura serviciile experimentatului fotbalist.

Cursă în doi pentru semnătura fotbalistului

Gruparea din Plovdiv a inițiat deja primele contacte cu mijlocașul. Potrivit jurnaliștilor de la publicația bulgară „24 Chasa”, părțile au avansat considerabil în negocieri: „Jucătorul și-a stabilit deja condițiile și este așteptat la Komatevo săptămâna viitoare”.

Deși antrenorul formației Botev Plovdiv, Stanislav Genchev, a negat inițial interesul și a transmis că jucătorul nu este așteptat la echipă, presa din țara vecină insistă că mutarea se află în plină desfășurare. Botev caută întăriri la mijlocul terenului, zonă în care a fost adus recent și Asen Chandurov de la Cerno More, alături de fundașul dreapta Bogdan Kostov.

În paralel, Milanov se află în dialog și cu reprezentanții clubului ȚSKA 1948. Fotbalistul a fost dorit și de Lokomotiv Sofia, acolo unde ar fi avut ocazia să lucreze din nou cu tehnicianul Liuboslav Penev. Din motive financiare, pista a picat rapid, deoarece cerințele financiare ale mijlocașului au depășit bugetul pus la dispoziție de echipa din capitală.

  • Georgi milanov
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Georgi Milanov și Arjen Robben, la un meci Olanda - Bulgaria 3-1, din 2017 / Foto: Imago
Bulgarii, nemiloși cu Georgi Milanov după ce a debutat în tricoul lui Dinamo: „Nu a avut un impact pozitiv”
Bulgarul Georgi Milanov, înconjurat de jucătorii Petrolului / Foto - Gabriel Chirea
Georgi Milanov, dezamăgit la finalul meciului cu Petrolul / Foto - Gabriel Chirea
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Cifrele lui Georgi Milanov în tricoul alb-roșu

Adus la Dinamo la începutul anului 2024, mijlocașul cu profil ofensiv a devenit o piesă importantă în angrenajul echipei. Bulgarul în vârstă de 34 de ani a bifat 37 de meciuri pentru clubul bucureștean în toate competițiile, reușind să marcheze două goluri și să ofere o pasă decisivă.

Deși înțelegerea sa pentru a evolua în SuperLigă era valabilă până la data de 30 iunie 2026, clubul și jucătorul evaluat pe piața transferurilor la 400.000 de euro au ales să pună capăt colaborării la scurt timp după finalul sezonului. La nivelul primei reprezentative, Milanov se mândrește cu 54 de selecții și două goluri pentru echipa națională a Bulgariei.

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