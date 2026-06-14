Georgi Milanov e la mare căutare după despărțirea de Dinamo. Cu cine semnează mijlocașul bulgar

Rămas liber de contract după despărțirea de Dinamo, Georgi Milanov are șanse mari să revină în campionatul Bulgariei. Botev Plovdiv și ȚSKA 1948 sunt cele două formații care duc o luptă strânsă pentru a-și asigura serviciile experimentatului fotbalist.

Cursă în doi pentru semnătura fotbalistului

Gruparea din Plovdiv a inițiat deja primele contacte cu mijlocașul. Potrivit jurnaliștilor de la publicația bulgară „24 Chasa”, părțile au avansat considerabil în negocieri: „Jucătorul și-a stabilit deja condițiile și este așteptat la Komatevo săptămâna viitoare”.

Deși antrenorul formației Botev Plovdiv, Stanislav Genchev, a negat inițial interesul și a transmis că jucătorul nu este așteptat la echipă, presa din țara vecină insistă că mutarea se află în plină desfășurare. Botev caută întăriri la mijlocul terenului, zonă în care a fost adus recent și Asen Chandurov de la Cerno More, alături de fundașul dreapta Bogdan Kostov.

În paralel, Milanov se află în dialog și cu reprezentanții clubului ȚSKA 1948. Fotbalistul a fost dorit și de Lokomotiv Sofia, acolo unde ar fi avut ocazia să lucreze din nou cu tehnicianul Liuboslav Penev. Din motive financiare, pista a picat rapid, deoarece cerințele financiare ale mijlocașului au depășit bugetul pus la dispoziție de echipa din capitală.