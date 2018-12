BOTOSANI - FCSB | Golofca s-a razbunat dupa umilinta de la FCSB si contesta rezultat: "Au avut noroc, meritam cel putin un egal!"

FCSB a castigat la Botosani cu 3-1.

Catalin Golofca a marcat impotriva fostei sale echipe, insa Botosani nu a reusit sa obtina vreun punct in partida cu FCSB. Golofca nu a ezitat sa se bucure pentru reusita in fata echipei de la care a fost dat afara dupa doar 8 partide.

"Nu mai conteaza plecarea mea, din pacate a fost in zadar ambitia mea in plus. Am pierdut, aveam nevoie de punct sau puncte. Dupa cum s-a jucat in a doua repriza, meritam cel putin un egal. Au avut noroc, am ratat mult la 2-1 si apoi ne-au taxat. Am inceput jocul foarte prost, apoi ne-am trezit cam tarziu



M-am bucurat, am marcat, am marcat si in etapa trecuta. Din pacate pentru mine, se termina campionatul, sunt intr-o forma buna acum" a spus Catalin Golofca pentru Telekom Sport dupa partida.