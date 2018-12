Omul care poate SALVA sezonul pentru FCSB! Revenirea care face ordine in vestiar

FCSB nu se bazeaza doar pe transferuri de milioane pentru a depasi CFR-ul in lupta din play-off.

Revenirea lui Pintilii dupa accidentare e considerata un mare avantaj al stelistilor.

"Cea mai constanta echipa, cu un lot foarte bun, este CFR-ul. Si noi avem lot foarte bun, dar echipa n-a reusit sa evolueze la nivelul pe care ni l-am dorit noi. Din pacate, au fost multe probleme si nu am reusit sa folosim nici macar 2-3 meciuri la rand acelasi prim 11. A fost si accidentarea lui Pintilii, ne-a lipsit mult. E un fotbalist cu mare experienta, mare valoare, isi face foarte bine treaba in fata fundasilor centrali. Sper sa-l avem din nou in primul 11 de la primavara, sper sa-si fi revenit", a spus Duckadam la PRO X.