Becali i-a oferit contractul nou si a inceput sa planga, dar se vorbeste din nou de plecarea lui de la FCSB! Anunt de ultima ora

Becali i-a transmis ca ii prelungeste contractul cu inca un sezon si i-a cerut sa-si aduca familia la Bucuresti, dar patronul fostei echipe trage de el!

Mihai Roman e chemat inapoi la Botosani de patronul Iftime. Oficialul crede ca lui Roman ii e greu departe de familie, care e stabilita la Suceava.

"Mihai Roman e util si joaca peste tot unde-l pune domnul Becali. Nu mai e jucator de FCSB, in opinia mea. El se potrivea mult mai bine la mine, in opinia mea. A fost interventia aia pentru Europa League, inainte de intrarea in grupe, dar acum Mihai e un jucator de prisos la FCSB. Dar e treaba domnului Becali. Nu m-a sunat Roman sa-l iau inapoi, l-am sunat eu pe el. Punctul slab al lui Mihai este familia. Poate familia o sa-l faca sa vina acasa. Eu militez pentru reintregirea familiei lui. Are o fetita in clasa 1. Cum poti sa joci fotbal la FCSB si fata in clasa 1 sa stea la Suceava? E fotbalist mare, a jucat peste tot, acum cel mai bun loc pentru el e la FC Botosani. Eu cred ca domnul Becali face o greseala ca insista cu noul contract. Mihai e un jucator exceptional. Portar mai trebuie sa joace! El se poate comporta in limitele normalitatii pe mai multe posturi, dar trebuie sa joace altceva, sa devina util, nu sa intre cateva minute pe cine stie ce posturi, la varsta lui. Asta cred eu, cel putin", a zis Iftime la PRO X.

"Roman credea ca-l dau si cand i-am spus ca-i prelungesc pe inca un an contractul a inceput sa planga! I-am zis sa-si aduca familia, sa vina cu totii aici si gata! Il tin la FCSB chiar daca nu joaca! E un baiat extraordinar si am nevoie de el", a explicat Becali.