Becali nu se uita la bani pentru transferul lui Cretu! Ce bani i-a promis fotbalistului roman 

Gigi Becali nu mai vrea sa rateze titlul, astfel ca si-a propus sa faca schimbari la echipa.

Patronul FCSB vrea sa intareasca zona defensiva, mai ales dupa problemele intampinate pe final de sezon, si si-a stabilit deja cateva obiective. Unul dintre jucatorii pe care Becali ii vrea de ceva timp este Alexandru Cretu, mijlocasul defensiv ramas liber de contract dupa despartirea de Maribor.

Finantatorul este dispus sa scoata bani frumosi din bunzunar pentru a-l atrage pe Cretu la echipa sa. Salariul jucatorului ar fi de 15 000 de euro pe luna, anunta Gazeta Sporturilor, iar daca indeplineste cateva obiective alaturi de FCSB, fotbalistul ar putea ajunge sa incaseze aproximativ jumatate de milion de euro.

Sursa citata anunta ca Becali ii ofera lui Cretu 100 000 de euro pentru semnarea contractului, iar mijlocasul ar putea primi aceeasi suma daca echipa castiga campionatul, dar si daca se califica in Champions League. Calificarea in Europa League i-ar aduce 50 000 de euro lui Cretu, in timp ce accederea in grupele Conference League i-ar aduce 30 000 de euro.