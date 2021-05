Masura extrema luata de Becali! A renuntat la salariile uriase ale fotbalistilor! Salariul mediu la FCSB, mai mic decat la Sepsi

Becali s-a saturat de salariile uriase pe care le platea.

De la lider absolut la acest capitol, FCSB a ajuns abia pe locul 3 in clasamentul celor mai generoase echipe cand vine vorba de salarii. Spre exemplu, Cordea, cel mai nou transfer, va primi un salariu de 7.000 de euro, nu cu mult peste cel de la Clinceni. Astfel, fotbalistii nu mai sunt atat de atrasi de FCSB.

Becali sustine ca "nici cel mai mare economist de la Harvard nu ma poate schimba. Eu am afacerile in sange. Merg pe drumul meu”. Astfel, salariile de la echipa ar putea scadea considerabil si in urmatoarea perioada. Conform Digi Sport, CFR plateste cele mai mari salarii din Liga 1, intre 15 si 20.000 de euro.

Insa, CFR nu plateste salariile la timp. Astfel, echipa de pe locul 2, Sepsi, cu salarii ce ajung pana la 15.000 de euro, pare cea mai tentanta echipa, daca luam in calcul ca formatia condusa de Cornel Sfaiter plateste salariile la timp.

FCSB, alaturi de cele doua echipe din Craiova, FCU si CSU, au un buget de salarii ce le permite sa acorde remuneratii care se incadreaza intre 8 si 12 mii de euro. FCSB si Craiova lui Rotaru sunt insa echipele care au investit cel mai mult in transferuri, deoarece celelalte echipe mizeaza, in mare parte, pe jucatori liberi de contract.

Spre exemplu, CFR a cheltuit, in acest sezon, 950.000 de euro pe trei jucatori, Cristian Manea, Kevin Boli si Gabriel Debeljuh. In rest, au venit liber de contract Arlauskis, Sigurjonsson, Soares, Latovlevic sau Balgradean.

FCSB a platit pentru Harut, Radunovic si Buziuc, in total 1,05 milioane de euro. Au mai venit liberi Sergiu Bus, deja plecat, Ante Vukusic, va pleca, sau cei trei jucatori adusi in vara, pentru meciul cu Slovan Liberec, Enache, Karanovic si Caiado, care au resistat doar o luna la FCSB.

Craiova i-a cumparat pe Cimpanu, Capatina, Ofosu, Mamut sau Marius Constantin un total de 1 milion de euro. Vladimir Screciu, Matteo Fedele, Paul Papp, Juan Camara sau Alexandru Tudorie au venit liberi de contract in Banie.

Sepsi a adus doar jucatori liber de contract sau imprumut, printre care Fofana, Golofca, Mitrea, Petrila, Aganovic sau Nouvier.