"Nu puteau sa ne cafteasca in incinta stadionului!" Adi Popa, batut de bodyguarzii lui Gigi Becali! Cum s-a intamplat

Adi Popa a rememorat o intamplare petrecuta pe vremea cand era jucatorul lui CS Buftea.

Actualul jucator al Clinceniului a dezvaluit ca in perioada in care era legitimat la CS Buftea a fost batut de bodyguarzii lui Gigi Becali la un meci cu Alba Iulia.

"Am avut un conflict cu bodyguarzii lui Gigi! Cred ca era un meci cu Alba Iulia, un 2-0 sau 2-1, in Cupa sau in campionat, nu mai stiu. Era prin 2007… 2009, ceva de genul acesta", a spus Adi Popa, potrivit as.ro.

Meciul despre care vorbeste Adi Popa s-a disputat in noiembrie 2009. Mijlocasul se afla pe atunci sub contract cu CS Buftea.

"Eram la Peluza Sud, la tabela, si nu sustineam ‘Partidul’. Au trimis 300, 400 (n.r. - de bodyguarzi). Dupa ce ne-au evacuat, pentru ca , pentru ca erau camere… (rade). E greu sa scapi pe campul ala, acolo!", a mai spus Adi Popa.