Becali si-a stabilit obiectivele pentru urmatoarele transferuri! Ce vrea patronul de la jucatorii sai: "Daca nu face asta, sa ma lase in pace!"

Gigi Becali isi pregateste lotul pentru sezonul urmator, dupa ce FCSB a ratat titlul pentru al sasealea an consecutiv.

Patronul ros-albastrilor vrea sa isi intareasca apararea, iar pentru asta a pus ochii pe Branislav Ninaj, fundasul central al lui Sepsi, dar si pe Alexandru Cretu, mijlocasul defensiv ramas liber de contract.

Becali a anuntat si ce isi doreste de la jucatorii pe care ii aduce la echipa, iar unul dintre pricipalele criterii este ca acestia sa aiba un joc de cap bun.

"O sa ii iau pe Cretu si Ninaj, daca vor, ca sa dea cu capul! Eu i-am ales, nu antrenorul sau altcineva. Am zis ca imi place de Ninaj pentru ca da cu capul. Mladen Jutric e buniciel. Ar fi ... Nu stiu. Macar sa nu mai luam goluri din faze fixe, din corner. Vreau fundas central puternic. Nu Sergio Ramos, dar sa fie puternic.

Cu Cretu nu am negociat eu, am spus cuiva, unui impresar. I-am zis ca m-ar interesa asta, asta asta. Nu e o chestie urgenta, nu sunt disperat.

Eu vreau fundas central care sa dea cu capul, atat vreau. Daca nu e super fundas central, macar sa dea cu capul. Nu are rost sa luam acum un fundas central ca Sergio Ramos, dar macar da, ma, cu capul. Daca nu dai cu capul, ce sa fac cu tine?! Da cu capul!

Nu am pretentii sa fie un mare fundas central, dar macar sa dea cu capul. Daca nu face nici asta, sa ma lase in pace! Atat vreau sa faci, da cu capul! Daca nu, lasa-ma in pace! Iau altul. Iau doar goluri din faze fixe", a spus Gigi Becali pentru Gazeta Sporturilor.