Becali ii pune pe tava CFR-ului unul dintre cei mai spectaculosi jucatori din Liga I: "Nu se pune problema sa-l luam! Avem echipa tare acum"

Diego Fabbrini spune ca se simte bine la Botosani, dar ca i-ar placea sa joace la o echipa mai puternica si sa se lupte pentru obiective mai indraznete.

Diego Fabbrini (28 de ani) a ajuns in vara la FC Botosani, echipa care i-a promis ca il va relansa, dupa ce acesta a suferit in ultimele sezoane. Italianul trecut pe la Empoli, Udinese, Watford, Middlesbrough si Birmingham a reusit in scurt timp sa impresioneze in Liga I.

Acum, Fabbrini a ajuns in vizorul liderului CFR Cluj, dar si al vicecampioanei FCSB. Becali recunoaste ca l-a remarcat pe Fabbrini, dar spune ca nu e interesat sa-l transfere!

"Nu se pune problema sa-l luam pe Fabbrini. E adevarat ca ne intereseaza jucatorii buni din Liga I, dar nu e cazul. Pentru Cristea mai dau doar 100.000. Avem echipa tare acum", a spus Becali la Digi.

Fabbrini: "Vorbiti cu impresarul meu"



Diego Fabbrini spune ca se simte bine la FC Botosani, dar lasa de inteles ca ar fi deschis la discutii.

"Eu ma simt bine aici la Botosani, familia mea se simte bine, despre transfer vorbiti cu Iftime, cu impresarul meu", a spus Fabbrini la Digisport.