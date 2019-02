MBAPPE a prins curaj dupa seara de GALA de pe Old Trafford: "Incetati cu povestile astea" Ce l-a deranjat pe francez

Kylian Mbappe e omul momentului in Champions League!

Are 20 de ani si l-a egalat deja pe brazilianul Ronaldo la numarul de goluri marcate in Champions League in toata cariera: 14!

Kylian Mbappe a marcat contra lui Manchester United in victoria cu 2-0 de pe Old Trafford si e convins ca PSG poate sa depaseasca in sfarsit faza sferturilor de finala in acest sezon.

Mbappe a jucat ca atacant central dupa ce Cavani s-a accidentat cu cateva zile inainte de partida si a reusit sa marcheze dintre fundasii lui United, Bailly si Lindelof, pe care i-a intrecut cu usurinta in viteza.

Neymar are o accidentare pe termen lung, iar francezii s-au temut ca PSG va avea de suferit. Campioana Frantei a avut insa o prestatie solida, iar Mbappe a impresionat la prima partida jucata in Champions League fara colegii sai de atac.

La final, tanarul atacant a prins curaj si a anuntat ca PSG nu sta in cei doi colegi ai sai, chiar daca acestia au marcat deja zeci de goluri in acest sezon!

Mbappe: Nu suntem slabi fara Neymar si Cavani!



"Trebuie sa stopam aceste povesti infricosatoare. Nu trebuie sa ne fie teama. Am aratat asta azi. Suntem buni! Normal ca Neymar e foarte important, iar Cavani este esential pentru noi, dar fotbalul se joaca pe teren si am aratat asta azi. Fotbalul francez trebuie sa mearga cat mai departe in Champions League. Oamenii trebuie sa ne sprijine, iar noi o vom sustine pe Lyon saptamana viitoare contra Barcelonei. Suntem fericiti, dar e doar pauza acestei duble manse, trebuie sa ne pregatim bine pentru retur, mai ales ca in ultimele 20 de minute am picat putin fizic", a spus campionul mondial.