Cati bani a putut sa castige un roman care a avut curajul sa puna 5.000 de RON pe Dinamo, in ultimul meci! Lovitura data cu un singur meci jucat

Un roman a dat lovitura la pariuri cu un singur meci jucat. El a dat dovada de mare curaj si a riscat 5.000 de lei pe o victorie a lui Dinamo la Sepsi OSK.

Un roman curajos a reusit sa isi tripleze suma pariata in weekend. El a mizat pe o victorie a oaspetilor in Sepsi OSK - Dinamo, meci incheiat 0-1. Bucuresteanul a deschis sampania dupa ce Dan Nistor a decis partida dintr-un penalty contestat de gazde.

14.761 de lei a castigat pariorul, dupa ce a prins o cota de 3.10!

Dinamo e pe val



Dinamo si-a confirmat in meciul cu Sepsi forma buna. Echipa lui Rednic a debutat in 2019 cu un 3-0 in fata lui Poli Iasi. "Cainii" au maximum de puncte in acest an, dupa ce au castigat si la Sepsi. Pe acestia ii asteapta acum un meci cu FC Botosani.