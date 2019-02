Atacantul din Liga I pe care a pus ochii Becali: "Eu ma simt bine aici, dar vorbiti cu impresarul meu!"

Gigi Becali a pus ochii pe Fabbrini, de la Botosani, si va incerca sa il transfere la finalul sezonului.

"Fabbirini e un jucator care imi place. Si lui Teja ii place de el. Nu a fost nicio discutie deocamdata. Am vazut ca Iftime a spus ca are oferte si nu se pune problema sa discutam de el. Dar este un jucator care imi place", a spus Becali, in urma cu cateva saptamani.

Diego Fabbrini, 28 de ani, a ajuns in vara la FC Botosani si a marcat 3 goluri in acest sezon. De-a lungul carierei, atacantul italian a mai jucat la Empoli, Udinese, Watford, Middlesbrough si Birmingham.

"Vorbiti cu impresarul meu!

Diego Fabbrini spune ca se simte bine la FC Botosani, dar lasa de inteles ca ar fi deschis la discutii.

"Eu ma simt bine aici la Botosani, familia mea se simte bine, despre transfer vorbiti cu Iftime, cu impresarul meu", a spus Fabbrini la Digisport.

