Becali, decizie radicala inainte de meciul cu CFR: "Daca toti spun ca sunt beat, nu mai fac!"

Gigi Becali a luat o decizie radicala inainte de meciul cu CFR Cluj.

Patronul FCSB s-a hotarat sa nu mai spuna echipa de start inaintea meciurilor dupa ce a primit numeroase critici pe aceasta tema.

Totusi, Becali nu s-a putut abtine total si a spus ca se asteapta ca Florinel Coman sa fie titular contra CFR-ului.



"Eu am vazut in ultimul timp si interviul lui MM, si declaratii ale altor specialisti din fotbal. Am inteles ca nu e bine sa mai spun echipa dinainte. Daca toti spun ca sunt beat, atunci nu mai spun echipa. Banuiesc ca va fi titular Coman. Pe cuvant ca nu stiu echipa, nici nu am vorbit cu Dica ce formatie baga cu CFR. Dar Coman e in forma, ma gandesc ca va incepe cu el", a declarat Gigi Becali la DigiSport.