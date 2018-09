Muresan e GATA pentru cutremurul cu FCSB: "Avem forta, valoare, tot!" Ce mesaj transmite inaintea derby-ului

Iuliu Muresan crede ca perioada neagra a CFR-ului s-a terminat.

Presedintele de la Cluj spune ca jucatorii lui Conceicao sunt gata pentru derby-ul cu Steaua, de duminica.

"Vrem sa stergem imaginea pe care ne-am facut-o cu ratarile din Europa. Avem asteptari mari de la toti jucatorii, poate de la fotbalistii de nationala ne dorim si mai mult decat de la ceilalti. Baptista se pregateste foarte bine. A facut si azi un test si a iesit totul foarte bine. Am incredere ca o sa jucam foarte bine cu Steaua si totul va fi in regula. Echipa are putere, forta, valoare sa fie pe locul 1 si sa nu-l cedeze. Oricum, obiectivuk nostru e castigarea campionatului si a Cupei. Vom trage tare pentru asta", a spus Muresan pentru PRO TV.