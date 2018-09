"Numai de la mine poate pleca pe 20 de milioane!" Ce spune Becali de transferul lui Ianis Hagi la FCSB

Becali stie ca Hagi va face tot posibilul ca fiul sau sa nu ajunga la o alta echipa din Romania, dar ii transmite un mesaj: "Numai de la mine poate pleca pe zeci de milioane in strainatate!"

Becali lasa de inteles ca va incerca sa-l aduca pe Ianis cand perioada de transferuri se va redeschide.

"Daca-l da Gica, il da numai in strainatate. Nu are rost sa vorbim de un lucru nerealizabil, adica de transferul lui la FCSB. Nu in momentul asta. Nu e nici perioada de transferuri... Vorbim sa ne aflam in treaba. Am vazut golul lui din corner. Nu e gol de portar. A dat-o cu asa mult efect si cu bolta, incat portarul n-o putea apara. A dat Ianis prea bine, cu efect si cu bolta, e golul lui 100%. La ora asta, Ianis poate sa fie vandut ca ceilalti din Liga 1, Coman, Man, Morutan...

Viitorul unde joaca? Eu ceream 20 de milioane pe Man cand eram in Europa, dar acum nici nu mai intreaba nimeni. Nu-i mai intereseaza. Unde jucam noi? Ca sa vorbim de Ianis pe 20 de milioane, trebuie sa plece de la FCSB. Asta-i adevarul, nu spun nicio minciuna", a spus Becali la PRO X.