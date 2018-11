Becali da lovitura in iarna! Transferul perfect pentru FCSB: "Are o viteza excelenta si munceste foarte mult!"

Gigi Becali a pus ochii pe un jucator care are calitati excelente.

Gigi Becali a declarat ca vrea sa-l transfere pe Dorin Rotariu. Patronul FCSB a explicat ca nu a terminat negocierile, insa cel mai probabil jucatorul va veni sa li se alature stelistilor.

Unchiul lui Dorin, Iosif Rotariu, a explicat ce atuuri are acesta si ce posturi poate ocupa pe terenul de joc.

"Dorin poate juca varf. Intr-un 4-3-3 ar juca foarte bine acolo, cu siguranta. Dar si intr-un 4-2-3-1 poate. Poate juca si varf, poate juca si banda dreapta, si stanga. In cele trei locuri din atac poate juca oriunde. La ultimul meci de campionat a jucat 5 minute banda dreapta si restul de 25 ca varf impins. Are viteza foarte buna de deplasare, excelenta chiar, si cere tot timpul mingea in adancime. El munceste foarte mult pentru a-si creste nivelul, face si antrenamente speciale", a spus Iosif Rotariu la DigiSport.

Postul de atacant era si cel pe care il vedea evoluand patronul FCSB.

"Nu stiu eu, poate atacant. Sa faca antrenorul, pentru ca el stie forta grupului. Nu eu ii antrenez si nu ma mai bag", spunea Becali.