"Mizerie! Mizerie! Mizerie! Cum sa vina PITICANIA aia sa ma bata la mine acasa?!" Becali ataca UNGARIA dupa ce a aflat ca Orban trimite 6 milioane in fotbal

Becali s-a infuriat cand a aflat ca Sepsi si Miercurea Ciuc primesc bani de la guvernul maghiar.

Cele doua incaseaza main bine de 3 milioane de euro fiecare din partea administratiei de la Budapeste.

Becali ar vrea o reactie prompta a autoritatilor romane si il ataca pe premierul maghiar Orban.

"Va promit eu ca nu o sa-i las pe unguri sa castige ei in Romania. Sa o faca pe Sepsi campioana... Dar nu se intreaba nimeni de ce s-a ajuns aici? Astia sunt de mizerie! Guvernul de mizerie al Romaniei! Mizerie, mizerie, mizerie! Ministrul de Armata e baiat tanar, destept, dar e servitor, e sluga. Ce spun? Avem ceva puternic si bun in tara noastra? Daramam!

Eu am coeficient, ma duc in Europa, fac performanta. Am valoare, iar ei vor sa spulbere tot. Si lasa ca vin strainii... Au venit ungurii! Daca veneau americanii, aia era... Erau puternici, ne imprieteneam cu ei si ne descurcam. Dar asa? Ei sunt o piticanie in fata noastra. Ungaria e o piticanie. Cum sa te bata Orban la tine acasa? Cum sa las o piticanie ca Orban sa ma bata in Tara Romaneasca. Niciodata nu se va intampla asa", a spus Gigi Becali pentru Fanatik.