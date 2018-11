ULTIMA ORA! Anuntul facut de Gigi Becali despre transferul lui Rotariu la FCSB: "Mai degraba, da, vine!"

Gigi Becali a explicat cum sta situatia in cazul transferului lui Dorin Rotariu.

Patronul FCSB a oferit ultimele detalii despre transferul lui Rotariu.

"Nu am terminat negocierile, dar mai degraba, da, vine. Nu vreau sa spun mai mult. Cand nu mai vreau un jucător, dau de la mine 100.000 ca sa plece. Ei, daca nu il mai vor, trebuie sa ceara jumatate de pret. Nu pot spune mai multe, poate nu le convine. Daca va spun eu ce si cum, va trebui sa dau mai mult cu 200-300.000. Eu incerc sa spun adevarul", a declarat Gigi Becali la DigiSport.

In ceea ce priveste postul pe care va juca acesta in cazul in care va ajunge la FCSB, Gigi Becali a spus ca nu se va baga, iar decizia ii va apartine lui Nicolae Dica.

"Nu stiu eu, poate atacant. Sa faca antrenorul, pentru ca el stie forta grupului. Nu eu ii antrenez si nu ma mai bag", a spus patronul FCSB la DigiSport.

Presa belgiana scrie ca negocierile dintre Brugge si FCSB sunt in toi pentru transferul lui Dorin Rotariu.

"Negocierile dintre Brugge si Steaua sunt in toi si au intrat in linie dreapta. Daca totul decurge conform planului, Rotariu se va intoarce in Romania pentru doua milioane de euro. Ambele parti isi doresc sa finalizeze afacerea", au scris belgienii de la Voetbal24.