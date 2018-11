FCSB nu va putea juca la Pitesti! Situatia care-i da peste cap planurile lui Becali

Stadionul din Pitesti pica pentru FCSB.

Gigi Becali a asigurat ca FCSB va juca la Pitesti toate partidele ramase pana la finalul anului, refuzand oferta celor de la Giurgiu, care s-au oferit sa-i primeasca pe stelisiti pe stadionul lor, dupa cum declara chiar Dani Coman.

Totusi, Gazata Sporturilor scrie ca FCSB ar juca la Pitesti la o zi dupa ce FC Arges va disputa un meci, deci terenul ar fi prost.

Varianta Giurgiu este si ea imposibila, pentru ca Astra are meci in aceeasi etapa in care joaca si stelistii acasa.

FC Arges va juca in Liga a 2-a cu Pandurii, pe 8 decembrie. FCSB ar urma sa joace cu Viitorul pe 9 decembrie.

Vremea rea si partida premergatoare vor face imposibila utilizarea terenului pentru meciul de Liga 1.

Singura solutie care ramane in picioare pentru FCSB este stadionul de la Voluntari, pe care Becali il scosese din calcul, avand in vedere ca echipa sa nu a obtinut rezultate bune acolo.