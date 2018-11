ULTIMA ORA | Mutare de milioane pregatita de Becali! Ce jucator de la Romania U21 vrea sa transfere la FCSB: lupta TOTALA cu CFR Cluj

Gigi Becali vrea sa rezolve cea mai mare problema de la echipa cu uun international de tineret.

FCSB are probleme mari in aparare in acest sezon - accidentarile dese ale lui Balasa sau Planici l-au fortat pe Nicolae Dica sa improvizeze cu Nedelcu, Momcilovic, Morais sau Filip pe aceasta pozitie, jucatori care provin de pe alta pozitie.

O posibila solutie vine de la nationala de tineret! Din informatiile Sport.ro, Gigi Becali s-a interesat de conditiile in care FCSB il poate transfera pe Adrian Rus! Fundasul de 22 de ani al celor de la Sepsi Sfantul Gheorghe a impresionat in echipa lui Mirel Radoi.

Desi a jucat un singur meci pentru Sepsi in acest sezon, cel cu Craiova din ultima etapa, Rus a strans 193 de minute in tricoul nationalei de tineret, contribuind la calificarea la Euro 2019! Evolutiile sale i-au atras atentia lui Becali care a incercat sa afle in ce conditii il poate aduce la FCSB.

Becali va trebui sa intre intr-o licitatie pentru a-l aduce pe Rus. Cei de la Sepsi au primit o oferta concreta de la CFR Cluj pentru fundasul central! De asemenea, CFR il vrea si pe fundasul stanga, Florin Stefan.