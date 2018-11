CFR Cluj ii da lovitura FATALA lui Becali! Oferta neasteptata a campioanei: cum vrea sa cucereasca un nou TITLU

Campioana CFR vrea sa se intareasca serios in iarna!

CFR Cluj are planuri mari! Cauta intariri pentru play-off si a facut o oferta la comun pentru 3 jucatori! Pe langa Adrian Rus si Florin Stefan, jucatorii celor de la Sepsi care sunt la nationala de tineret a Romaniei, CFR Cluj vrea sa-l aduca si pe Ibrahima Tandia!

Ibrahima Tandia are 25 de ani si este la al 2-lea sezon in Liga 1 pentru Sepsi, echipa care l-a adus din Franta de la Tours. Tandia a reusit in sezonul trecut 5 goluri in 17 partide si, in actuala stagiune, are deja 6 goluri in 15 partide.

Tandia a fost o varianta si pentru FCSB inainte de readucerea lui Rusescu, insa CFR este gata sa-l aduca acum, mai ales in conditiile in care Tucudean ar putea sa plece in iarna de la campioana, cea care are pe masa o oferta din Rusia pentru internationalul roman.